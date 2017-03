Tạm đình chỉ CSHS nổ súng trúng người

Đại tá Huỳnh Cầm, Trưởng Công an huyện Thuận Nam (Ninh Thuận), cho biết công an huyện đã yêu cầu hai chiến sĩ CSHS báo cáo, giải trình vụ việc nổ súng để báo cáo lên công an tỉnh.

Rượt đuổi rồi nổ súng

Người dân thôn Lạc Tiến, xã Phước Minh, huyện Thuận Nam cho biết: Khoảng 18 giờ ngày 17-6, Tô Trung (29 tuổi) đang đi xe máy trên quốc lộ 1A thì bị hai thanh niên đi xe máy rượt đuổi (sau mới biết là hai CSHS mặc thường phục). Sau đó có tiếng súng nổ và Trung tấp xe vào một quán tạp hóa rồi ngã xuống. Trung đã được đưa đến BV Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu. Các bác sĩ cho biết Trung bị một viên đạn xuyên thủng từ bụng sau và gây thủng ruột non, dạ dày. Sau nhiều giờ phẫu thuật, hiện Trung đã qua cơn nguy kịch.

Dù sức khỏe còn yếu nhưng Trung vẫn gắng gượng cho biết khi thấy hai thanh niên lạ mặt bảo dừng xe để kiểm tra, anh tưởng là cướp nên không dám dừng xe, chạy một đoạn thì bị bắn trọng thương…

Anh Trung đang được điều trị tại BV tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: M.TRÂN

Theo Đại tá Cầm, từ ngày 17-6, Công an huyện Thuận Nam triển khai công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện. Cùng ngày, công an huyện nhận thông tin có bốn thanh niên đến xã Cà Ná tiêu thụ xe gian nên truy quét thì các đối tượng quăng xe xuống biển. Khi công an vớt lên thì xe đã bị tháo bỏ biển số. Đến tối 17-6, hai chiến sĩ hình sự của huyện trên đường truy quét phát hiện ba thanh niên đi xe máy không đội mũ bảo hiểm có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, một xe chạy thoát, còn một xe của Trung. Hai chiến sĩ hình sự đuổi theo, nổ hai phát súng chỉ thiên nhưng Trung không dừng xe, cảnh sát nổ súng vào bánh xe máy nhưng đạn trúng vào người. Sau đó, các chiến sĩ đưa Trung đi cấp cứu.

Đại tá Cầm cho biết thông tin nêu trên chỉ là thông tin ban đầu, hiện vụ việc đang được công an tỉnh (PC45) điều tra nên chưa thể cung cấp danh tính hai CSHS trên.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, các cơ quan chức năng đã phối hợp khám nghiệm hiện trường nơi nạn nhân Tô Trung bị bắn trọng thương, té ngã. Tại hiện trường, bánh trước xe máy của Trung nằm trong cửa ra vào một nhà dân (ở thôn Lạc Tiến, Phước Minh, Thuận Nam), còn bánh sau nằm ở ngoài cửa.

Chỉ bắn khi biết rõ là tội phạm

Khi nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo chuyển vụ việc cho công an tỉnh phối hợp với VKS tỉnh điều tra làm rõ.

Được biết sáng 18-6, Công an huyện Thuận Nam đã cử cán bộ đến bệnh viện thăm hỏi, hỗ trợ một phần kinh phí chữa trị cho nạn nhân.

Chúng tôi đã cố gắng liên lạc với Công an tỉnh Ninh Thuận để làm rõ việc cảnh sát có cần thiết nổ súng trong trường hợp này nhưng không liên lạc được.

Theo TS Nguyễn Văn Nam, giảng viên khoa Luật, Học viện An ninh nhân dân, việc hai cảnh sát nổ súng là không cần thiết. Bởi Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2011 (sửa đổi 2014) quy định rõ năm trường hợp được nổ súng vào đối tượng, không có trường hợp nào cho phép nổ súng vào đối tượng tình nghi. Còn theo lý giải của công an huyện, sau khi bắn chỉ thiên, hai cảnh sát định bắn vào bánh xe nhưng không may trúng người. Tuy nhiên, quy định về bắn vào phương tiện giao thông cơ giới đường bộ tại khoản 3 Điều 22 pháp lệnh nêu trên cũng quy định mà không có trường hợp này. Pháp lệnh chỉ cho phép lực lượng thi hành công vụ bắn vào phương tiện khi biết rõ phương tiện cố tình chạy trốn đó có đối tượng phạm tội. Nhưng trường hợp này, chỉ mới tình nghi đã bắn là sai.

MINH TRÂN - T.TÙNG