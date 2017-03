"Tây" tự xưng VIP để lừa đảo

TP HCM: Phát hiện người nước ngoài sử dụng thẻ tín dụng giả mua hàng Chiều 28-11, tại Siêu thị Điện máy Thiên Hoà số 277B đường Cách Mạng Tháng Tám phường 12, quận 10, nhân viên bán hàng phát hiện một người nữ, quốc tịch nước ngoài đến siêu thị mua ĐTDĐ loại có giá 12.190.000đ và thanh toán bằng thẻ tín dụng giả nên điện báo với cơ quan Công an. Tại Công an phường, qua làm việc, đối tượng khai tên Gurung Nirmala (24 tuổi) quốc tịch Nepal, đang lưu trú tại quận 1, lực lượng phối hợp còn thu giữ trên người thị 2 thẻ tín dụng giả khác. Vụ việc đang được Công an quận 10 phối hợp với Phòng An ninh kinh tế và Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP HCM điều tra làm rõ Phương Quỳnh