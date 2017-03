Trường gà vùng giáp ranh Đồng Nai - Lâm Đồng - Bài 2: “Trường gà lâm tặc” ở Madagui

Lập chuyên án dẹp trường gà Liên quan đến các trường gà C1 ở Đồng Nai, ngày 17-6, trao đổi với chúng tôi, Thượng tá Trần Tiến Đạt, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết: Công an tỉnh đã chỉ đạo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Đồng Nai xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá các trường gà ở huyện Tân Phú và huyện Thống Nhất mà báo đã nêu. Quan điểm của Ban Giám đốc công an tỉnh là sẽ xử lý nghiêm đối với công an các huyện để xảy ra tệ nạn đá gà trên địa bàn. “Chúng tôi sẽ kiểm tra lại trách nhiệm của trưởng công an huyện, nếu có hiện tượng bao che, để trường gà hoạt động trong một thời gian dài, chúng tôi sẽ xử lý theo hình thức cao nhất” - Thượng tá Đạt nói. Tại vùng giáp ranh Lâm Đồng và Đồng Nai, dân đá gà còn có một trường gà nữa để sát phạt là trường gà ở ấp Võ Dõng 3, xã Gia Kiệm, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) do một người tên Quang tổ chức. Quang tổ chức ba người làm nhiệm vụ cảnh giới, ba biện gà và hoạt động rất kín kẽ. Quang “chọn lọc” khá kỹ khách đến chơi và hoạt động chớp nhoáng từ 11 giờ đến 13 giờ vào các ngày thứ Năm, thứ Bảy và Chủ nhật hằng tuần. Mỗi ngày có 7-10 độ gà, các chủ gà trước khi mang gà đến đá phải gọi điện thoại cáp độ trước với Quang và số tiền cược ít nhất là 5 triệu đồng. Ngoài ra, hàng xáo cũng bắt độ với nhau, tổng số tiền mỗi độ gà khoảng trên dưới 10 triệu đồng. Mỗi trận gà như vậy biện của Quang trực tiếp thu tiền xâu “cắt cổ” (100.000/1 triệu đồng tiền cược).