Truy bắt đàn em Mười Thu

Ngày 24-9, Thượng tá Võ Văn Phúc, Trưởng Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương), cho biết ban chuyên án vẫn đang ráo riết truy bắt số đàn em Mười Thu để điều tra làm rõ các hành vi gây rối, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và các hoạt động phạm tội khác. Đêm 23-9, Công an thị xã Dĩ An tiếp tục kiểm tra hành chính các dãy phòng trọ ở khu phố Bình Đường 4, qua đó tạm giữ hơn 10 đối tượng nghi vấn có liên quan tới hoạt động của băng Mười Thu.

Kẻ giang hồ khoác áo đại gia

Theo tài liệu trinh sát và người dân phản ánh, Mười Thu ngoài hoạt động cho vay nặng lãi, bảo kê... còn điều hành các đường dây trộm nóng xe máy trên địa bàn. Từ năm 2006, Mười Thu bắt đầu được xem như tay anh chị có “số má” vùng giáp ranh Dĩ An với TP.HCM. Thời điểm này, Mười Thu có cửa hàng mua bán vật liệu xây dựng ở khu Sóng Thần rồi chuyển sang môi giới, mua bán, cầm cố bất động sản. Mười Thu có biệt thự ở Lái Thiêu (thị xã Thuận An) và mấy căn nhà ở Dĩ An. Chưa kể nguyên dãy nhà trọ ở Bình Đường 4 cho đàn em làm nơi trú thân để dễ bề huy động lực lượng khi đụng chuyện. Mười Thu từng là đàn anh của Tuấn “chó” (vừa bị bắt do liên quan đến vụ chém “hiệp sĩ” Nguyễn Tăng Tiên). Thời gian sau này Tuấn “chó” tách ra hoạt động riêng nhưng vẫn nể mặt “đại ca” Mười Thu.

Trong số đàn em Mười Thu, có T. “lủi” (quê Nghệ An) nổi tiếng côn đồ máu lạnh. Nhiều nhà xe tại bến Lam Hồng (An Bình) cho biết mỗi lần xe xuất bến là khổ với băng T. “lủi”. Đàn em của T. đứng chặn trước cổng và quốc lộ 1A (đoạn qua địa bàn xã An Bình). Nếu nhà xe nào không chịu cống nạp thì rời bến đã bị ném vỡ kính.

Băng T. “lủi” kết hợp với băng M. “đen”, Đ. “đen” về đầu quân Mười Thu tạo thành uy thế khiến các băng nhóm khác phải khiếp sợ, nhường lãnh địa.

Công an tìm thấy khẩu súng hơi. Ảnh: Võ Bá

Tranh giành địa bàn, đụng độ băng nhóm

Vốn gây nhiều ân oán trong giới giang hồ nên cũng có nhiều đối thủ muốn ra tay trừng trị Mười Thu. Mới đây, Mười Thu bị H. “sẹo” dùng dao đâm nhưng Mười Thu né được và đưa tay ra đỡ nên mũi dao đâm thủng tay Mười Thu.

Cuối năm 2008, Mười Thu đang chạy xe máy đến Thủ Đức thì bị một nhóm người lạ mặt chặn lại, dùng kiếm chém gần đứt một cánh tay của Mười. Dư luận cho rằng băng côn đồ tại khu vực Sóng Thần đã bỏ tiền thuê một nhóm sát thủ từ miền Trung vào thanh toán Mười. Mặc dù bị chém gây thương tích nhưng Mười Thu không trình báo cơ quan công an để bắt hung thủ. Có thể Mười ngại công an truy xét sẽ bị lộ chân tướng của mình.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin đêm 22-9, Công an thị xã Dĩ An phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ hỗn chiến giữa băng Mười Thu với một băng nhóm khác. Từ đây Mười Thu cùng đàn em bị bắt giữ, công an thu ba khẩu súng và hàng chục mã tấu, ống sắt vứt rải rác trên đường vào gần nhà Mười Thu nhằm phi tang.

Được biết, băng nhóm mà Mười Thu định “làm thịt” là băng Phi “đen” (hoạt động địa bàn Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM).Từ lâu, Phi “đen” và Mười Thu đã trở thành đối thủ với nhau do tranh giành địa bàn hoạt động ở vùng giáp ranh.

VÕ BÁ