Vị bác sĩ dẹp phòng khám, lập Facebook 'chữa' miễn phí cho trẻ

Mới chỉ hoạt động được chục ngày nhưng trang Fanpage "Hỏi bác sĩ nhi đồng” trên facebook của bác sĩ Trương Hữu Khanh, Trưởng khoa Nhiễm – thần kinh đã có khoảng 4.000 lượt người quan tâm và gần 1000 câu hỏi.

Các chủ đề được hỏi nhiều nhất về hô hấp, dinh dưỡng và tiêm chủng. Ngoài ra có những thắc mắc phức tạp hơn liên quan tới triệu chứng bệnh lý thần kinh, can thiệp ngoại khoa.

Từ đó cho thấy, phụ huynh hiện rất rất thiếu thông tin nhận biết bệnh lý cũng như chăm sóc trẻ, và việc ra đời của trang Fanpage hỏi bác sĩ trả lời đang phần nào hỗ trợ được nhu cầu bức thiết đó.

Các trăn trở của những bà mẹ từ đơn giản tới phức tạp đã được bác sĩ Khanh giải đáp rất gãy gọn, súc tích, hiệu quả.

Một bà mẹ có nick name Ha Mit hỏi: “Bé 3 tháng bị rụng nhiều tóc có phải thiếu canxi ko? Nếu bổ sung thì dùng loại nào? Hằng ngày cháu vẫn cho uống 2 giọt thôi. Trẻ bú mẹ ạ.”

Ngay lập tức bà mẹ này nhận được câu trả lời: “Nếu rụng tóc mà lên cân tốt thì không thiếu gì đâu.”

Một số bà mẹ rất quan tâm về cách xử trí khi trẻ co giật, sốt cao, được bác sĩ Khanh khuyên: “Khi trẻ co giật do sốt, cho bé nằm nơi thoáng, nghiêng mặt sang 1 bên, lâu mát nhanh, dùng nước thường thôi, không dùng nước quá nóng. Đây là sai lầm của phụ huynh (nếu nước mà nhúng tay vào có cảm giác nóng thì lau không hiệu quả). Nhớ đừng vắt khăn quá khô khi lau. Nhanh chóng dùng thuốc nhét hậu môn. Trẻ đã từng co giật do sốt sẽ bị lại cho đến 7 tuổi. Uống thuốc không hạ nên xem lại liều dùng.”

Ngoài giải đáp thắc mắc bệnh tật trẻ em, “Hỏi bác sĩ nhi đồng” còn đưa ra cảnh báo, định hướng dư luận y khoa, hướng dẫn cách chăm trẻ đúng cách.



Bác sĩ Khanh đang thăm khám cho bệnh nhi viêm màng não. Ảnh: Thanh Huyền.



Một đoạn chỉ dẫn cách chăm sóc trẻ rất gần gũi: “Người mẹ mang con đến khám với tâm trạng lo lắng vì bé bị da vàng. Lòng bàn tay vàng nhiều, chóp mũi là vùng vàng nhất trên khuôn mặt, Bé vẫn bú, ngủ, chơi đùa bình thường. Dư carotene đó mà. Nguyên nhân không gì ngoài việc mẹ cho bé ăn nhiều cà rốt hoặc bí đỏ. Carotene là tiền chất của vitamine A. Khi dư sẽ ngấm ra da. Đổi qua ăn rau xanh, da sẽ giảm vàng dần.”

Góp sức cho cộng đồng

Trong 7 năm qua, tiếp xúc, phỏng vấn bác sĩ Khanh nhiều lần, khi biết tin bác sĩ dẹp phòng mạch tư để có thời gian viết facebook tư vấn miễn phí cho cộng đồng, chúng tôi không quá bất ngờ.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh giữ cương vị Trưởng khoa Nhiễm – thần kinh tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 hơn chục năm nay, luôn được đồng nghiệp, giới báo chí nhắc đến với các đức tính như: mộc mạc, hiền lành, tốt bụng, tính thẳng ruột ngựa và đặc biệt...giỏi chuyên môn.

Khi được hỏi, tại sao lại có ý tưởng dẹp phòng mạch, viết facebook tư vấn miễn phí, vị bác sĩ tâm sự: “Tôi có ý định này lâu rồi. Bắt nguồn từ thực tế thôi. Trong lúc tôi đang khám bệnh thường xuyên nhận được tin nhắn, điện thoại nhờ giải đáp. Hoặc bản thân tôi thấy cách chăm sóc bệnh nhi của phụ huynh là sai nhưng không có thời gian để giải thích, nhắc nhở. Những chương trình giao lưu về bệnh tật trên báo đài tốt đấy nhưng lại bị giới hạn về thời lượng, chủ đề, trong khi nhu cầu được cung cấp thông tin của người dân thì nhiều quá…”.

Trong một lần đang hội chẩn, bác sĩ Khanh nhận được cú điện thoại. Đầu dây là giọng phụ nữ ngập ngừng: “Xin lỗi vì tôi làm phiền bác sĩ, nhưng quả tình tôi không biết hỏi ai. Tôi ở Đắc Lắc, chỗ tôi sống không có bác sĩ, bệnh viện, hiệu thuốc mà chỉ có mỗi mạng internet. Con tôi 10 tháng tuổi, cháu ho nhiều, khò khè, xổ mũi xanh. Bác sĩ khuyên giúp, với triệu chứng trên có cần thiết tôi phải đưa bé vượt vài trăm cây số về TP.HCM khám hay tự điều trị tại nhà cũng được?…”.

“Tôi cảm nhận được sự lo lắng, hoang mang trong các câu hỏi, tin nhắn của những bà mẹ. Thôi thì thương các cháu, tôi dẹp phòng mạch tư, dành thời gian trả lời câu hỏi cho các mẹ vậy”, bác sĩ Khanh cười hiền, giải thích

Ban đầu bác sĩ Khanh định lập trang web, tuy nhiên khi suy nghĩ kỹ, ông cảm thấy facebook có tính tương tác, dễ tiếp cận người dân hơn cả. Cách tư vấn, trả lời trên “hỏi bác sĩ nhi đồng” cũng được cân nhắc câu chữ sao cho dân dã, dễ hiểu và súc tích nhất.

Bác sĩ Khanh cho biết, thời gian đầu lập trang facebook này ông gặp không ít khó khăn vì các vấn đề kỹ thuật, ứng dụng.

Một số đồng nghiệp đã ủng hộ, hướng dẫn cách sử dụng ứng dụng trên facebook, thậm chí có bác sĩ tình nguyện mỗi ngày thu thập các câu hỏi để bác sĩ Khanh tiết kiệm được nhiều thời gian, tập trung cho tư vấn chuyên môn.

Với thắc mắc ngoài chuyên môn của mình, bác sĩ Khanh hỏi các đồng nghiệp, đọc thêm sách để trả lời. Theo ông, việc này rất hữu ích, vừa giúp được mọi người, mà bản thân cũng tự trau dồi thêm nhiều kiến thức y khoa.

Theo Thanh Huyền/vietnamnet