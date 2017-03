Vụ cầu cứu công an vẫn bị đánh: Truy tìm kẻ đánh người

“Bước đầu chúng tôi đã xác định vụ việc người dân bị hành hung xuất phát từ năm 2012, vợ chồng nạn nhân đi vay tiền rồi bị ép ký giấy mượn nợ 1 tỉ đồng. Nếu không trả được nợ thì chủ nợ sẽ cho người chặn đánh. Từ các cơ sở này cho thấy có khả năng chủ nợ cho người chặn đánh”. Ông Nguyễn Ngọc Trúc - Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Gò Vấp (TP.HCM) nói với Pháp Luật TP.HCM vào chiều 25-11.

Chạy “trời” không khỏi… bị đánh

Như chúng tôi đã phản ánh, liên tục từ giữa năm 2013 đến ngày 19-11, gia đình bà Nguyễn Anh Thảo (sinh năm 1968, phường 10, quận Gò Vấp) liên tục bị người lạ vào nhà rút dao đe dọa rồi hành hung. Không ít lần hai con của bà Thảo là Lý Hưng (16 tuổi) và Lý Minh Thư (14 tuổi) bị đâm, bị đánh đến mức nhập viện. “Ngày 3-11, Hưng đang trên đường Nguyễn Thượng Hiền (phường 5, quận Phú Nhuận) đi học thì bị người chạy xe phía sau đâm vào người làm Hưng bị thương nặng và được người đi đường đưa đi cấp cứu. Công an phường 5 đến hiện trường thu thập tang vật là một con dao nhọn. Kết quả giám định Hưng bị thương tật 5%” - bà Thảo nói.

Trước đó, cả gia đình bà Thảo đã nhiều lần thay đổi chỗ ở và liên tiếp trình báo công an về nguy cơ bị hành hung nhưng cuối cùng nhiều người vẫn bị đánh nhập viện, mới nhất là bà Thảo.

Trả lời PV vào ngày 25-11, ông Trúc cho biết từ tháng 1-2015, gia đình bà Thảo trình báo về sự đe dọa và Công an quận Gò Vấp đã thụ lý hồ sơ. Đến giữa tháng 4-2015, khi có giấy giám định thương tật bà Thảo bị thương tật (sau khi bị đánh, dù đã trình báo) có tỉ lệ thương tật là 0% nên cơ quan điều tra mới ra quyết định không khởi tố vụ án. Tuy vậy, công an quận đã thu thập được một số thông tin quan trọng và đã thông báo với hình sự đặc nhiệm các quận giáp ranh để phối hợp xử lý.





Thông báo của cơ quan Công an quận Gò Vấp truy tìm ông K. phát ra vào ngày 25-11. Ảnh: NGUYỄN TÂN

Truy tìm…

Theo ông Trúc, từ những chứng cứ thu thập được, ban đầu CSĐT quận xác định ông PTK đã cho người chặn đánh bà Thảo và người nhà. Ông K. có địa chỉ thường trú ở phường 8, quận Gò Vấp. Công an phường đến kiểm tra thì ông này không có mặt ở nơi đăng ký thường trú. Quá trình xác minh thì có thông tin ông K. tạm trú tại một địa chỉ khác cùng phường trong quận. Tuy nhiên, khi công an đến nơi tạm trú cũng không có ông K.

“Để phục vụ quá trình điều tra vụ việc bà Thảo báo trước đó, từ ngày 6-5, Công an quận Gò Vấp đã ra thông báo truy tìm ông K. Thông báo này được gửi cho công an 17 phường của quận, công an của 23 quận/huyện và cả Công an TP. Ngày 25-11, chúng tôi tiếp tục ra thông báo truy tìm ông K. nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được” - ông Trúc giải thích.

Ông Trúc thông tin thêm, ông K. có đăng ký kinh doanh và Công an quận Gò Vấp đang xác minh thông tin từ Phòng Kinh tế, Chi cục Thuế quận Gò Vấp về giấy phép kinh doanh đứng tên ông này. Về vụ án, ông Trúc nói: “Sau khi có kết quả giám định thương tật, chúng tôi sẽ xem xét khởi tố vụ án. Sau khi có quyết định khởi tố vụ án, cơ quan công an sẽ triển khai các biện pháp nghiệp vụ để truy tìm đối tượng này. Nạn nhân cũng cung cấp số điện thoại của K. song khi chúng tôi gọi điện thoại thì tắt máy”.

Cuối giờ cùng ngày, PV cũng thử liên hệ đến số điện thoại của ông K. Sau vài hồi chuông đổ, đầu dây bên kia mở máy, nhận mình là NTK và có “mối quan hệ” với bà Thảo. Ông K. nói rằng gia đình bà Thảo đang nợ ông 3 tỉ đồng. “Hai vợ chồng này mượn tiền nhưng hơn một năm nay đã trốn biệt tăm. Vợ chồng nó lúc ẩn lúc hiện. Nó còn lừa cả công an rồi mướn cả giang hồ…” - người đàn ông tên K. nói.

Nghe PV hỏi “vì sao ông trốn khiến công an phải truy tìm”, ông K. phản ứng: “Tôi có làm gì đâu mà phải trốn. Tôi không có ở địa phương là phải đi làm ăn, sao lại truy tìm tôi làm gì?”. Về việc bị “tố” cho người đánh bà Thảo và người thân, ông K. nói rằng ông không liên quan. “Trời ơi, tôi lớn tuổi rồi. Tôi có công ty và làm ăn đàng hoàng, thuê người đánh họ làm gì”.