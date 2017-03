Vụ chặn cổng Công ty Tango Candy: “Tự làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của mình”

Tại cuộc họp báo quý thường kỳ chiều 28-3, ông Lê Tấn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An, thông tin hành vi chặn cổng, cúp nước doanh nghiệp Nhật Bản để đòi nợ của Công ty Tân Đức trước đó là một động thái “tự làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của mình”.

Ông Nguyễn Văn Tiều, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế Long An, cũng cho biết rõ ràng hành vi nói trên của Công ty Tân Đức là vi phạm pháp luật, tuy nhiên trách nhiệm xử lý thuộc về công an tỉnh.



Công ty Tân Đức tháo rào chắn trước cổng Công ty Tango Candy.

Tuy nhiên, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM tại buổi họp báo, Đại tá Phạm Hữu Châu, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, nói các hành vi cản trở thông thường đều bị xử lý theo quy định pháp luật. Riêng hành vi cản trở cúp nước, chặn cổng của Công ty Tân Đức thời gian qua công an tỉnh sẽ tiếp tục xem xét, chưa rõ có xử phạt hay không.

Như Pháp Luật TP.HCM thông tin, trước đó Công ty TNHH Tango Candy đã cầu cứu đến cơ quan chức năng tỉnh Long An liên quan đến việc chủ đầu tư KCN là Công ty Tân Đức cho người lắp barie, đổ đất sét chặn cổng ra vào và cúp nước chỉ vì công ty này không đóng phí sử dụng hạ tầng 10.018 đồng/m2/năm vì cho rằng mức phí này quá cao.

Ngoài ra, còn có hơn 30 doanh nghiệp nước ngoài khác tại KCN này cũng đang bị Công ty Tân Đức dọa chặn cổng, cúp nước, điện và khóa hệ thống xử lý nước thải vì họ chưa chịu đóng phí hạ tầng với mức trên. Tuy nhiên, sau hơn một tuần, đến ngày 25-3, người của Công ty Tân Đức đã tháo rào chắn, xúc đất đã đổ trước đó, đồng thời đấu nối lại ống dẫn nước đã cắt.