Xe biển số xanh va quẹt người đi đường rồi bỏ đi

Theo hồ sơ ban đầu, tối 1-6, trên tuyến quốc lộ 1A đoạn qua phường Hương Chữ (thị xã Hương Trà), anh Tam điều khiển xe máy vượt lên trước đầu xe tải, (biển số 80B-2460) do tài xế Phan Thành Trung đang công tác tại Tổng cục 4 (Bộ Công an) điều khiển chạy cùng chiều.

Do anh Tam lấn đường bên trái và xe máy biển số 75K7-5328 do Trần Văn Phương (trú Phú Dương, Phú Vang) chạy ngược chiều nên xảy ra va quẹt vào nhau khiến cả hai cùng ngã xuống đường. Cùng lúc, xe tải 80B-2460 lao đến va quẹt vào hai chiếc xe máy. Hậu quả, anh Tam chết tại chỗ, còn anh Phương đa chấn thương nặng, đang cấp cứu tại BV Trung ương Huế.

Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế xe 80B-2460 vẫn tiếp tục điều khiển xe đi khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an thị xã Hương Trà đã huy động lực lượng đuổi theo và yêu cầu tài xế Trung đưa xe về trụ sở công an điều tra làm rõ. Theo Công an thị xã Hương Trà, tài xế Trung khai nhận do trời tối không phát hiện vụ việc trên nên điều khiển xe chạy thẳng cho đến khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe.

VIẾT LONG