Mua bán xe không chính chủ và trách nhiệm của người thứ ba

Hỏi:

Cách đây hơn một tháng em có mua chiếc xe Exciter đời 2009 biển HN tại Thái Bình. Do xe không chính chủ và em cũng chưa có điều kiện đi sang tên đổi chủ. Nên khi mua xe em đã yêu cầu bên bán viết tay giấy mua bán. Khai rõ lý lịch xe và bên bán sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm nếu xe không hợp pháp.

Giấy mua bán được xã nơi e ở đóng dấu và ký của chủ tịch xã. Bên cạnh đó phôtô CMND người bán giao cho em.

Nay, em sinh sống tại Quảng Ninh. Và bị công an tại đây bắt xe do lỗi không có kính chiếu hậu. Em xuất trình giấy tờ xe thì bị giữ xe vì nghi ngờ giấy tờ giả. Hôm sau công an liên lạc với em và bảo đã xác minh là không có giấy tờ xe nào như vậy trên danh sách của cục giao thông. Hiện tại thì vẫn chưa có một biên bản nào ghi phạt hay giữ xe của em cả. Trong khi công an thì vẫn giữ xe của em.

Vậy em xin hỏi: Em có trách nhiệm gì khi đi xe đó. Có phải như vậy là sẽ bị tịch thu xe không. Em nên làm gì trong trường hợp này. Bởi em mới đi làm nên mua xe cũng là số tiền không ít với em.

Em xin chân thành cảm ơn!



Trả lời:



- Về việc giữ xe



Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 17 Nghị định 171/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực giao thông đường bộ đường sắt có quy định xử phạt người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông:



“3. Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:



b) Sử dụng Giấy đăng ký xe đã bị tẩy xóa; sử dụng giấy đăng ký xe không đúng số khung, số máy của xe hoặc không do cơ quan có thẩm quyền cấp."



Theo khoản 5 Điều 21 Nghị định 171/2013/NĐ-CP thì công an có quyền tạm giữ xe máy của bạn căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 75 của Nghị định 171/2013/NĐ-CP.

Điều 75. Tạm giữ phương tiện, giấy tờ có liên quan đến người điều khiển và phương tiện vi phạm

" 1. Để ngăn chặn ngay vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt được phép tạm giữ phương tiện đến 07 (bảy) ngày trước khi ra quyết định xử phạt đối với những hành vi vi phạm được quy định tại các điều, khoản, điểm sau đây của nghị định này: