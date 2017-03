Thủ tục đăng ký sang tên xe ô tô cũ như thế nào?

Hỏi: Thưa luật sư, tôi đang ở quận Thủ Đức, có mua một xe ô tô cũ năm chỗ từ bà A, giấy tờ đăng ký xe là tên bà A. Mà bà A bán cho anh B và làm thủ tục cho anh B là hợp đồng ủy quyền cho anh B (phòng công chứng của bà A có xác nhận hợp đồng mua bán của anh B). Rồi anh B bán cho anh C, D.

Đến tôi là người mua cuối cùng. Hiện tôi mua của anh D và anh D giao cho tôi giấy đăng ký của bà A thôi và không có bất cứ giấy tờ nào liên quan. Theo như bà A nói tôi phải đi tìm anh B. nhưng công an phường xác nhận không có anh B ở địa phương này và không có địa chỉ này. Vậy tôi xin luật sư giúp đỡ tôi và hướng dẫn tôi làm thế nào để được đăng ký sang tên tôi, cũng như bà A sẽ giúp đỡ tôi ký giấy sang tên hợp pháp. Mà hiện tại bà A không giúp được vì chưa tìm được anh B. Xin chân thành cảm ơn quý luật sư.

Trả lời:

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Trưởng Văn phòng Luật sư Lê Văn (TP.HCM)

Thông tư số 15/2014/TT-BCA, ngày 4-4-2014 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe. Tại Điều 24 quy định giải quyết đăng ký sang tên xe đối với trường hợp xe đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người.

Tuy nhiên, tại khoản 2 Điều 34 quy định đối với xe ô tô, máy kéo, rơmoóc hoặc sơ mi rơmoóc được kéo bởi ô tô, máy kéo đã chuyển quyền sở hữu qua nhiều người được giải quyết đăng ký sang tên theo quy định tại Điều 24 Thông tư này đến hết 31-12-2014.

Như vậy, nếu bạn không có hợp đồng mua bán hợp pháp thì khó có thể đăng ký chiếc xe này.

Gợi ý để bạn tham khảo: Trường hợp khi B bán cho C bằng giấy tay và chưa công chứng thì nay bạn có thể nhờ A ký lại hợp đồng cho bạn tại cơ quan công chứng. Trong trường hợp này bạn phải đảm bảo rằng việc mua bán từ B qua C rồi qua D tới bạn là có thật khi đó mới đảm bảo cho A, tránh tình trạng một chiếc xe mang đi bán hai lần. Còn nếu B ký hợp đồng công chứng bán cho C thì C phải hoàn tất thủ tục đăng ký, sau đó mới có thể công chứng cho bạn được.