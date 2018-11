Làm sao để tránh mua phải ô tô cũ từng bị thủy kích?

Theo các chuyên gia ô tô ngoài nhờ những người thân quen biết kỹ thuật khi chọn xe, bạn cần trang bị thêm một số kiến thức cơ bản để hạn chế tối đa nguy cơ mua phải ô tô cũ từng bị ngập nước, bị thủy kích… Hơn hết phải chọn đại lý ô tô uy tín, “mối ruột” hoặc có người thân quen, bạn bè giới thiệu trước khi mua chiếc xe đã qua sử dụng sau khi nắm rõ nguồn gốc của nó.

Nên kiểm tra các chi tiết nhỏ

Các chuyên gia ô tô chỉ ra một số kinh nghiệm kiểm tra chiếc ô tô cũ để tránh mua phải xe bị thủy kích hậu quả “tiền mất, tật mang”:

Thứ nhất kiểm tra mùi ẩm mốc của xe. Nếu xe đã từng ngập nước thì sẽ bị mùi ẩm mốc, thợ sửa xe của gara thường phải phun rất nhiều nước hoa để át mùi ẩm mốc. Đóng cửa xe lại và tắt điều hòa đi, nếu mùi nước hoa quá nồng hoặc mùi ẩm mốc thể hiện rõ thì không mua.

Nội thất xe độ mới cũ phải tương đương với các chi tiết nội thất. Nếu thân vỏ xe đã sơn lại sẽ có những vùng màu sắc không đồng nhất với toàn thân xe thì cẩn trọng.



Tránh mua xe bị ngập nước, thủy kích vì dễ hỏng hóc, tốn tiền sửa chữa. Ảnh: Internet

Mẹo kiểm tra xe cũ, bạn kéo hết dây an toàn lên kiểm tra. Thường thì thợ xe hay bỏ quên chỗ này khi làm sạch xe. Nếu thấy phần cuối dây an toàn bị mốc, ố màu, có màu khác lạ so với phần còn lại hoặc có ngấn thì nhiều khả năng xe đã từng bị ngập nước.



Hãy lật nắp capo để “soi” từng chi tiết động cơ, hộp số. Bạn cần kiểm tra số máy phải trùng khớp với giấy đăng ký xe do công an cấp. Những xe đã làm lại máy hoặc hộp số thì những đầu ốc, cạnh ốc ở lốc máy và bên ngoài hộp số sẽ có dấu vết mòn do cờ lê để lại. Tiếp đến, hãy miết nhẹ tay vào các đường keo chỉ ở dưới nắp capo và thân xe xem có còn còn mịn không, các đường keo phải đều không bị gấp, nối. Kiểm tra cẩn thận cụm đèn trước và sau xe, nếu đèn có dấu hiệu bị cậy ra để lau chùi, hoặc mờ thì chứng tỏ nó đã bị vào nước.

Người mua nên kiểm tra gầm xe xem có dấu hiệu bị ăn mòn không? Kiểm tra các vị trí tiếp giáp giữa cao su và vỏ xe, lật cao su ra xem, nếu có dấu hiệu bong tróc nhỏ thì nhiều khả năng xe đã bị ngập nước.

Cách nhận biết động cơ còn “ngon”

Sau đó khởi động máy lên, lắng nghe âm thanh của máy có khác lạ, có mùi lạ khi xe khởi động không. Kiểm tra đèn ở bảng điều khiển, đèn chiếu sáng, đèn xi nhan… Bật cần gạt nước mưa xem chúng có hoạt động bình thường. Nghe thử đầu đĩa, đài phát thanh trên xe xem có hiện tượng rè, nhiễu không? Hay thậm chí một bộ đài mới cứng cũng là một dấu hiệu chứng tỏ đã bị thay thế khi xe bị ngập nước.



Bạn nên nhờ người có kinh nghiệm kiểm tra ô tô khi đi mua chiếc ô tô đã qua sử dụng. Ảnh: Internet

Khi lên lái kiểm tra, đừng vội vào số và rồ ga tăng tốc, thay vào đó là để nổ cầm chừng rồi nhẹ nhàng vào số nhả côn chậm và đều. Nếu chiếc xe tăng tốc từ từ theo độ mở chân côn và máy nổ êm, không bị rung giật hay chết máy thì có nghĩa động cơ xe hoạt động tốt.

Theo một kỹ sư ô tô cho biết sau khi máy nổ khoảng 15 phút, nếu đồng hồ báo nhiệt trên xe chỉ dưới mức trung bình (1/2 vòng tua) thì máy hoạt động tốt. Tiếp theo là mở nắp để cảm nhận nhiệt độ của máy, những chiếc xe tốt khi đạt tay lên lốc máy sau 10 phút hoạt động thường chỉ hơi ấm lòng bàn tay, nếu qua sửa chữa thì bạn sẽ không thể chạm vào nó nổi một phút bởi máy rất nóng.