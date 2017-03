Những sai lầm chết người của lái xe

Tạp chí Forbes của Mỹ đã liệt kê 10 sai lầm thường mắc phải ở người điều khiển phương tiện giao thông, cả ô tô, xe máy và xe đạp, mà theo Cơ quan quản lý an toàn giao thông quốc gia Mỹ (NHTSA) là có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn. Danh sách này được tổng hợp dựa trên số liệu thống kê về tình hình tai nạn giao thông tại Mỹ, nhưng chắc chắn có ý nghĩa tham khảo cho tài xế ở nhiều nước khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam.

Thái độ hung hăng

Tại Mỹ, theo ước tính của NHTSA, mỗi năm xã hội tiêu tốn hơn 40 tỷ USD cho các vụ tai nạn do thái độ và hành xử hung hăng của tài xế gây ra. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến 1/3 số vụ thương tích và 2/3 số vụ tai nạn tử vong trên đường cao tốc. Lời khuyên dành cho các tài xế, dù lái ô tô hay xe máy, là hãy cố gắng giữ thái độ bình tĩnh để bảo vệ sức khoẻ và tính mạng trước hết là của bản thân.

Vượt đèn đỏ

Theo Viện bảo hiểm đường bộ Mỹ (IIHS), mỗi năm ở nước này có hơn 800 người thiệt mạng và hơn 200.000 người khác bị thương trong các vụ tai nạn liên quan đến hành vi vượt đèn đỏ. Vì thế, hãy kiên nhẫn cùng lắm là vài phút chờ đèn xanh, để bảo toàn sức khoẻ và tính mạng của bản thân cũng như nhiều người khác tham gia giao thông.

Không cài dây an toàn

NHTSA ước tính mỗi 1% người cài dây an toàn tăng lên thì có 270 mạng sống được bảo toàn. Năm 2007, có 5.024 người lẽ ra đã không thiệt mạng nếu tất cả người ngồi lên ô tô đều cài dây an toàn.

Lái xe khi có hơi men

Theo số liệu của NHTSA, năm 2007 tại Mỹ ước tính có 12.998 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn giao thông liên quan đến người điều khiển xe trong tình nồng độ cồn trong máu từ 0,08 trở lên.

Lái xe lúc buồn ngủ

Theo kết quả khảo sát năm 2008 tại Mỹ, 32% người lao động Mỹ thừa nhận từng lái xe khi đang buồn ngủ ít nhất một lần trong năm vừa qua. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng một người không được ngủ trong vòng 20 tiếng gần nhất khi lái xe sẽ có những hành vi nguy hiểm giống như ở tài xế có nồng độ cồn trong máu là 0,08.

Lái xe ban đêm

Theo kết quả khảo sát của tiểu bang Pennysilvia (Mỹ), lái xe ban đêm chỉ chiếm 25% trường hợp lái xe, nhưng tỷ lệ tử vong do tai nạn giao thông xảy ra vào buổi đêm lại cao gấp 3 so với ban ngày. 55% số vụ tử vong do tai nạn giao thông xảy ra vào ban đêm.

Điều khiển xe đạp thiếu cẩn trọng

Theo số liệu của NHTSA, năm 2007 tại Mỹ có 44.000 người điều khiển xe đạp bị chấn thương do tai nạn giao thông. Nguyên nhân chủ yếu là không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành luật giao thông và không mặt quần áo phù hợp, khiến người điều khiển ô tô và xe máy khó nhận biết, nhất là khi trời tối.

Trẻ em nghịch ngợm trên xe

NHTSA cho biết trong năm 2007 có 6.532 người ngồi trên ô tô du lịch nằm trong độ tuổi từ 14 trở xuống có liên quan đến các vụ tai nạn giao thông chết người. Và trong số những trẻ em bị thương tích nặng, có tới 45% đang nghịch ngợm trong xe và không cài dây an toàn khi xảy ra tai nạn.

Thiếu tập trung

Theo một kết quả nghiên cứu do NHTSA và Đại học công nghệ Virginia của Mỹ thực hiện năm 2006, bị xao nhãng trong lúc lái xe là nguyên nhân của 80% vụ tai nạn giao thông ở Mỹ.

Không đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy

NHTSA cho biết năm 2007 ở Mỹ đã có 1.784 người được cứu mạng nhờ đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy. Cũng theo cơ quan này, sẽ có thêm khoảng 800 tính mạng được bảo toàn nếu tất cả người điều khiển xe máy đều đội mũ bảo hiểm.

Theo Sỹ Hoàng (Forbes, Dân trí)