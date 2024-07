1 công chứng viên bị bắt vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng 31/07/2024 14:09

Ngày 31-7, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Cơ quan CSĐT vừa quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trịnh Thị Kim Nhung, 48 tuổi, để điều tra hành vi giả mạo trong công tác; bắt tạm giam bị can Nguyễn Hồng Tươi, 41 tuổi, ngụ phường Tân Phong, TP Lai Châu về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhung nguyên là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai thuộc Sở TNMT Lai Châu, Tươi là công chứng viên Phòng Công chứng số 1 Lai Châu.

Thiếu trách nhiệm trong công tác, công chứng viên Nguyễn Hồng Tươi gây hậu quả nghiêm trọng. Ảnh CALC

Việc khởi tố 2 bị can là kết quả mở rộng điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn phù phép, tẩy xoá giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ của người dân có nhu cầu đổi giấy mới và chỉnh sửa thông tin trên phần mềm VILIS mà đơn vị này điều tra hồi tháng 10-2013.

Quá trình điều tra mở rộng xác định, Nguyễn Hồng Tươi là công chứng viên phòng Công chứng số 1 tỉnh Lai Châu.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ hồi tháng 9, 10-2023, với các hợp đồng giao dịch, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Tươi đã không thực hiện đúng quy định Luật Công chứng và Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng Cơ sở dữ liệu công chứng.

Qua đó, gián tiếp tạo điều kiện cho Trịnh Thị Kim Nhung thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt 400 triệu đồng của một bị hại.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lai Châu đang tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ các hành vi vi phạm và người liên quan.