1 học sinh bị điện giật tử vong

(PLO)- Công an huyện Cần Đước, Long An đã tìm thấy thi thể hai mẹ con mất tích tại cầu kênh Nước Mặn, huyện Cần Đước.

(PLO)- Công an TP Tuy Hòa (Phú Yên) khởi tố, bắt giam người đàn ông liên tục vô cớ đòi giết mẹ, vợ, con của mình.

(PLO)- Công an TP Thủ Đức khởi tố, bắt tạm giam nhiều học sinh về tội cố ý làm hư hỏng tài sản và gây rối trật tự công cộng.

17/08/2022 15:19

(PLO)- Công an tỉnh Long An đã báo cáo Bộ Công an và ngành chức năng xem xét giải quyết các chế độ, chính sách cho Đại úy Nguyễn Lê Chí Công Hoàng Khôi đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ bảo vệ hiện trường.