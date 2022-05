1 luật sư bị đình chỉ hành nghề sau lệnh bắt tạm giam của Bộ Công an

Ngày 4-5, nguồn tin PLO cho biết Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hà Nội mới đây có quyết định tạm đình chỉ hoạt động hành nghề đối với luật sư Bùi Thị Hồng Giang.

Việc tạm đình chỉ được căn cứ vào quyết định khởi tố bị can của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với bà Giang về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại khoản 4 điều 355 BLHS.

Thời gian tạm định chỉ hoạt động hành nghề đối với bà Giang được tính từ khi có quyết định khởi tố bị can đến khi có quyết định khác thay thế hoặc bản án có hiệu lực pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng có thẩm quyền.

Theo Điều 32 Quyết định số 203/2019 của Hội đồng luật sư toàn quốc, Ban Chủ nhiệm có thẩm quyền ra quyết định tạm đình chỉ hoạt động hành nghề đối với luật sư đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Thời hạn tạm đình chỉ do Ban Chủ nhiệm quyết định.

Trước đó, hồi tháng 11-2021, VKSND Tối cao phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam của Cơ quan CSĐT Bộ Công an đối với sáu bị can về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn, chiếm đoạt tài sản.

Trong số này có hai cựu cán bộ thuộc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) và bà Bùi Thị Hồng Giang (luật sư, Giám đốc Công ty Luật TNHH Bùi Gia và cộng sự).

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáu bị can trên có hành vi nhận tiền để "chạy án" cho ông Nguyễn Minh Quân (cựu giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức, TP.HCM). Ông Quân là bị can trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức, đã bị khởi tố và bắt tạm giam.

Ở vụ án của ông Quân, bị can này được xác định đã thông đồng, cấu kết với bị can Nguyễn Văn Lợi (35 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Sản xuất Nguyễn Tâm) thực hiện hành vi trái quy định của Luật đấu thầu trong việc mua sắm vật tư trang thiết bị y tế tại Bệnh viện TP Thủ Đức gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản Nhà nước.