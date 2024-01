1 người bị cháy đen trong xe ô tô ở Thái Bình

Chiều 6-1, trao đổi với PLO, lãnh đạo xã Hồng Lĩnh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ cháy xe ô tô, khiến một người thiệt mạng.

Theo đó, chính quyền địa phương nhận được thông tin từ khoảng 4 giờ sáng nay, 6-1.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: MXH

Ngay sau đó, Công an huyện Hưng Hà, Công an xã Hồng Lĩnh đã có mặt triển khai khám nghiệm hiện trường, phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thái Bình tổ chức khám nghiệm tử thi để điều tra, xác minh nguyên nhân sự việc.

Tại hiện trường, ghi nhận một chiếc ô tô màu trắng bị lật nghiêng, đã cháy. Bên trong xe ô tô xác định có một nạn nhân đã bị cháy đen.

Vụ việc gây xôn xao dư luận địa phương, nhiều người chia sẻ hình ảnh chiếc xe trên mạng xã hội.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc.

