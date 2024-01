1 nhân viên y tế chiếm đoạt 100 triệu đồng lừa chạy việc

(PLO)- Do nợ nần, Ẩn đã lừa "chạy việc" cho một phụ nữ vào Trung tâm y tế thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định, chiếm đoạt 100 triệu đồng.

Tối 8-1, thông tin với PLO, một lãnh đạo thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, đã nắm thông tin một nhân viên của Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn bị bắt vì tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 8-1, Công an thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đã bắt Ngô Văn Ẩn (34 tuổi, ngụ xã Nhơn Mỹ, thị xã An Nhơn) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ngô Văn Ẩn là nhân viên của Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn.

Công an thị xã An Nhơn bắt Ngô Văn Ẩn về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Ảnh:QH

Do nợ nần, Ẩn đã lừa một phụ nữ quen biết bằng cách hứa hẹn có người nhà làm việc ở Sở Nội vụ tỉnh Bình Định, có thể giúp "chạy việc" vào Trung tâm Y tế thị xã An Nhơn với mức giá 100 triệu đồng. Người phụ nữ này đã chuyển năm lần với tổng số tiền 100 triệu đồng cho Ẩn.

Khi Sở Nội vụ tỉnh Bình Định công bố danh sách thí sinh trúng tuyển biên chế vào ngành y không có tên nạn nhân, người phụ nữ này đã làm đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Công an thị xã An Nhơn thi hành lệnh bắt tạm giam bị can 3 tháng đối với Ngô Văn Ẩn để điều tra làm rõ vụ việc.

Đồng thời, Công an thị xã An Nhơn thông báo ai là người bị hại liên quan đến hành vi phạm tội của Ẩn liên hệ Đội Điều tra tổng hợp Công an thị xã An Nhơn theo địa chỉ 74 Lê Hồng Phong, phường Bình Định, thị xã An Nhơn để giải quyết.

THU DỊU