1 nữ chủ quán bar ở Đồng Nai và 10 người bị bắt giam

(PLO)- Trong số 11 bị can bị khởi tố để điều tra về tội chứa chấp việc sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý thì có nữ chủ quán bar.

Ngày 4-10, cơ quan CSĐT Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 bị can để tiếp tục điều tra về tội chứa chấp sử dụng và tàng trữ trái phép chất ma tuý trong quán bar LV Club (thị trấn Long Thành).

Trong các bị can bị bắt gồm có Phan Thị Nga (35 tuổi, quê Hải Phòng chủ quán LV Club); Phan Thị Thúy An (quản lý nhân viên quán LV Club); Nguyễn Thế Hải; Nguyễn Phụng Hà Duy; Phan Văn Quan; Đào Công Anh; Nguyễn Hữu Công và Trần Quốc Đạt (đều là nhân viên của quán LV Club); Võ Minh Thông; Nguyễn Mạnh Thường và Nguyễn Duy Tín cũng bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội tàng trữ trái phép chất ma tuý.

Trước đó vào ngày 18-9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động và Công an huyện Long Thành kiểm tra quán bar LV Club đã phát hiện có 52 người dương tính chất ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm bốn gói ma tuý đá và nhiều bột ma tuý màu trắng rơi vương vãi dưới sàn nhà; 27 bình hút shisa, và nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma tuý.

VŨ HỘI