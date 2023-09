1 phó giám đốc công ty về bất động sản ở TP.HCM bị truy nã

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết đơn vị này đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, xảy ra tại Công ty Cổ phần Đầu tư Grace World, TP.HCM. Đơn vị này cũng đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phan Rô Sel (31 tuổi, ngụ Cà Mau), là Phó Tổng giám đốc Công ty Grace World.

Theo đó, quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Phan Ro Sel đã cùng Nguyễn Thị Thu Hiền thành lập Công ty Grace World.

Người này sau đó đã đưa thông tin gian dối về việc công ty Grace World là chủ sở hữu của Công ty TNHH BĐS Ladona – Chủ đầu tư dự án Khu nhà ở cao tầng phường Hiệp Bình Phước để bà Lư Thị Mỹ Lệ, Giám đốc Công ty Maple Land, tin tưởng, ký hợp đồng phân phối dự án trên. Bà Lệ cũng đồng thời chuyển 14,4 tỉ đồng tiền ký quỹ cho Công ty Grace World.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, những người này không thực hiện theo thỏa thuận mà sử dụng chi tiêu cho hoạt động công ty và của cá nhân. Khi đến thời hạn theo cam kết, Phan Ro Sel tiếp tục dùng thủ đoạn gian dối để che dấu và giới thiệu dự án không có thật InterContinental Bình Châu để bà Lệ tin tưởng, tiếp tục ký kết hợp đồng phân phối và nộp thêm số tiền gần 10 tỉ đồng.

Cuối tháng 7 vừa qua, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Rô Sel về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, Phan Rô Sel đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM yêu cầu bị can Phan Rô Sel ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước. Người dân khi phát hiện bị can thì tố giác, truy bắt và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất, hoặc liên hệ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, 674 đường 3/2, phường 14, quận 10, TP.HCM, gặp điều tra viên Đặng Minh Thắng – SĐT: 0862.323.217 để được hỗ trợ.

