Bình Dương: Người phụ nữ thay tên đổi họ để trốn truy nã

Ngày 27-9, phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) phối hợp với Công an xã Tam Thôn Hiệp (huyện Cần Giờ, TP HCM) bắt giữ Trần Thị Ngon (sinh năm 1985, HKTT tại An Giang) bị Công an thị xã Thuận An (nay là Công an TP Thuận An) truy nã về hành vi đánh bạc.

Ngon bị bắt khi đang làm phụ hồ tại một công trình xây dựng. Ảnh: CTV

Ngon bị các trinh sát hình sự bắt giữ khi đang làm phụ hồ tại một công trình xây dựng thuộc xã Tam Thôn Hiệp.

Thời điểm bị bắt, Ngon đã đổi họ tên khác nhưng qua đấu tranh người phụ nữ này phải thừa nhận mình chính là người bị công an thị xã Thuận An truy nã.

Theo đó, năm 2019, Ngon bị công an thị xã Thuận An bắt giữ về hành vi đánh bạc.

Trong thời gian được tại ngoại để điều tra, Ngon đã bỏ trốn về quê. Sau đó, tiếp tục trốn đến các địa phương khác, thay tên đổi họ và làm nhiều nghề khác nhau để sinh sống.

LÊ ÁNH