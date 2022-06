1 phụ nữ bị tố cáo lừa đảo hàng chục tỉ đồng

Ngày 2-6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết cơ quan CSĐT Công an tỉnh chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với bà Võ Thị Vân (39 tuổi, ngụ phường Tây Sơn, TP Pleiku, Gia Lai) do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Để phục vụ điều tra, Công an tỉnh Gia Lai phát đi thông báo ai là bị hại chưa trình báo, đề nghị đến đơn vị để được hướng dẫn giải quyết theo quy định của pháp luật.

Năm 2021, 32 người ở thị xã An Khê (Gia Lai) gửi đơn tố giác bà Vân có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trị giá 11 tỉ đồng đến cơ quan chức năng.

Mới đây, có 11 người ở thị xã An Khê tiếp tục gửi đơn tập thể tố cáo bà Vân, đề nghị cơ quan công an khởi tố vụ án hình sự, đồng thời buộc bà trả lại tiền đã mua heo thịt.

Theo đơn tố cáo, qua giới thiệu từ bà VTH (ngụ thị xã An Khê), bà Vân mua heo của những gia đình chăn nuôi trên địa bàn thị xã An Khê. Lúc đầu, bà Vân trả tiền sòng phẳng. Sau khi người dân tin tưởng, bà Vân mua heo với số lượng lớn nhưng không trả tiền, bỏ đi khỏi địa bàn tạm trú An Khê.