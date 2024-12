1 vụ án, toà tuyên 4 án tử hình, 2 án chung thân 16/12/2024 12:37

(PLO)- Bốn người trong đường dây mua bán ma tuý do Chu Bá Chung điều hành tại TP.HCM nhận mức án tử hình.

Ngày 16-12, sau khi nghị án kéo dài, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Chu Bá Chung (việt kiều, quốc tịch Canada), Trương Ngọc Mai (sinh năm 1994) và Trần Kim Loan (sinh năm 1972) tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Bị cáo Nguyễn Vũ Khải Hoàng (sinh năm 1995) bị tuyên tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Hai bị cáo còn lại là Mai Thị Ngân và Đỗ Thị Minh Tâm tuyên mức hình phạt chung thân về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Các bị cáo tại toà. Ảnh: ĐẶNG LÊ

Theo cáo trạng, khoảng 7h30 ngày 16-9-2022 trên đường Đỗ Ngọc Thạnh, phường 14, quận 5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM phối hợp với Công an quận Tân Bình, Công an quận 5, phát hiện Trương Ngọc Mai có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện 03 thùng giấy đựng 12 túi nylon bên trong chứa tinh thể không màu là ma túy, khối lượng 11kg. Mai khai ma túy đi giao cho người mua theo yêu cầu của Chu Bá Chung.

Đồng loạt trong ngày các tổ công tác khám xét nơi ở của các đối tượng khác trong đường dây cũng đã phát hiện và thu giữ lượng lớn ma tuý các loại.

Quá trình điều tra xác định được, đầu năm 2019, Chu Bá Chung được người tên Trai (không xác định được lai lịch) thuê cất giữ ma túy và giao cho người mua tại khu vực TP.HCM,Trai trả công cho Chung từ 100-200 USD/01 kg ma túy bán được.

Số lượng lớn ma tuý trong vụ án tại thời điểm Công an phát hiện, thu giữ. Ảnh: CA

Đến đầu năm 2020, Chung thuê Trương Ngọc Mai nhận ma túy do người của Trai giao, cất giấu tại chỗ ở của Mai, Chung trả công cho Mai 10 triệu đồng/tuần. Khoảng 1-2 tháng, Trai giao cho Chung và Mai từ 5-30 kg ma túy các loại để Mai cất giữ. Sau đó, Trai nhắn thông tin người mua ma túy (số điện thoại, khối lượng và loại ma túy) cho Chung và Mai biết, để Mai lấy ma túy giao cho người mua.

Về Nguyễn Vũ Khải Hoàng, tháng 9-2022 Hoàng điều khiển xe ô tô khu vực gần của khẩu của một tỉnh ở Tây Nguyên nhận một vali đựng ma túy của người tên Thạch (không xác định được lai lịch) để vận chuyển về TP.HCM, tiền công là 100 triệu đồng. Sau khi vận chuyển ma tuý đến TP.HCM thì Hoàng thông báo cho Mai biết để giao cho Mai khoảng 40kg ma tuý các loại.

Ngoài ra, Trần Kim Loan phải chịu trách nhiệm hình sự với số lượng 2,9 kg ma tuý; Đỗ Thị Minh Tâm phải chịu trách nhiệm hình sự số lượng 1,9kg.

Mai Thị Ngân phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số lượng hơn 1,3kg ma tuý các loại mua của Chu Bá Chung để bán cho người khác.