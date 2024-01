Theo một nghiên cứu năm 2021 trên tạp chí Frontiers in Nutrition, nước chanh là nguồn cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C và chất chống oxy hóa.

Những chất dinh dưỡng này có thể góp phần mang lại sức khỏe tổng thể và gián tiếp hỗ trợ cân nặng khỏe mạnh. Dưới đây là 10 cách uống nước chanh có thể hỗ trợ giảm cân.

Nước chanh chứa các hợp chất tự nhiên như chất xơ hòa tan, có thể ổn định lượng đường trong máu. Nghiên cứu cho thấy chanh là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp.

Vì vậy, uống nước chanh có thể giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cảm giác thèm đồ ăn có đường và từ đó hỗ trợ giảm cân.

Theo một nghiên cứu năm 2022 được công bố trên tạp chí Công nghệ thực phẩm & Công nghệ sinh học, nước chanh làm tăng sản xuất dịch tiêu hóa và enzyme.

Một hệ thống tiêu hóa hoạt động tốt là điều cần thiết để duy trì cân nặng khỏe mạnh và nước chanh có thể là một loại đồ uống hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa.

Mặc dù nước chanh có tính axit nhưng nó lại có tác dụng kiềm hóa cơ thể khi chúng được chuyển hóa. Môi trường kiềm được cho là ít có lợi cho việc lưu trữ chất béo, hỗ trợ quản lý cân nặng lành mạnh.

Các nghiên cứu cho thấy chất chống oxy hóa trong nước chanh, đặc biệt là vitamin C, có thể góp phần tăng cường sức khỏe làn da.

Theo một đánh giá năm 2019, việc cung cấp nước hợp lý, kết hợp với đặc tính tăng cường năng lượng tự nhiên của nước chanh, có thể tăng cường năng lượng của bạn suốt cả ngày.

Giữ nước là rất quan trọng để duy trì mức năng lượng suốt cả ngày, cho phép bạn hoạt động thể chất nhiều hơn và đốt cháy nhiều calo hơn qua đó sẽ giúp giảm cân.

Thêm nước chanh vào nước có thể làm cho quá trình hydrat hóa trở nên thú vị hơn và khuyến khích bạn tiếp cận thận trọng hơn với lượng chất lỏng nạp vào.

Khi cơ thể đủ nước có thể giúp bạn lựa chọn đồ uống lành mạnh hơn, giảm tiêu thụ các lựa chọn có lượng calo cao và đường.

Nghiên cứu cho thấy rằng sự kết hợp giữa quá trình hydrat hóa và các hợp chất tự nhiên trong chanh, chẳng hạn như polyphenol, có thể góp phần làm tăng nhẹ tốc độ trao đổi chất.

Quá trình trao đổi chất tốt và hiệu quả là điều cần thiết để đốt cháy calo, từ đó hỗ trợ nỗ lực giảm cân.

Nước chanh được biết đến với đặc tính giải độc và việc kết hợp chúng vào nước có thể hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể. Nghiên cứu chỉ ra rằng axit citric trong nước chanh có thể kích thích gan giúp loại bỏ độc tố.

Chất xơ trong nước chanh, cụ thể là pectin và tiêu thụ nước chanh tăng cảm giác no và hỗ trợ giảm cân. Theo nghiên cứu, uống nước chanh trước và trong giờ ăn giúp tăng cảm giác no, từ đó có thể giúp ngăn ngừa ăn quá nhiều.

Chọn nước chanh thay vì đồ uống có đường hoặc đồ ăn nhẹ có thể giúp giảm lượng calo và đường tổng thể. Đó là một sự hoán đổi có thể góp phần làm giảm lượng calo, một thành phần quan trọng trong quá trình giảm cân.

PHƯƠNG LÊ