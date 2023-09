Điều gì xảy ra nếu mỗi ngày uống 1 muỗng nước chanh?

Theo các chuyên gia, nước chanh chứa các chất dinh dưỡng có thể giúp hỗ trợ sức khỏe tim mạch và bảo vệ chống lại sỏi thận và thiếu máu, cùng nhiều lợi ích khác.

Vitamin C dồi dào là điều dễ nhận thấy nhất trong nước chanh. Một muỗng nước chanh cung cấp 31 mg vitamin C, chiếm 51% lượng khuyến nghị cần sử dụng mỗi ngày. Các nghiên cứu cũng cho thấy, ăn những loại trái cây nhiều vitamin C giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Ngoài ra, các hợp chất thực vật có trong chanh gồm hesperidin và diosmin có tác dụng giảm cholesterol.

Chanh thường được quảng cáo là thực phẩm giảm cân, và điều này nằm ở việc nước chanh chứa chất xơ pectin hòa tan, vốn giúp no lâu khiến bạn tránh việc ăn nhiều.

Axit citric có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận bằng cách tăng lượng nước tiểu và tăng độ pH trong nước tiểu, tạo môi trường ít thuận lợi hơn cho việc hình thành sỏi thận. Uống một muỗng nước chanh mỗi ngày là đủ axit citric để giúp ngăn ngừa hình thành sỏi thận.

PHƯƠNG MINH