11 tháng năm 2023, điện thương phẩm của EVNNPC tăng hơn 4,2%

(PLO)- Điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc Điện (EVNNPC) tháng 11 đạt 8,222 tỉ kWh, tăng 118,78% so với cùng kỳ năm 2022, lũy kế 11 tháng năm 2023 đạt 83,13 tỉ kWh, tăng 4,27% so với cùng kỳ.

Điện thương phẩm của Tổng công ty Điện lực miền Bắc Điện (EVNNPC) tháng 11 đạt 8,222 tỉ kWh, tăng 118,78% so với cùng kỳ năm 2022, lũy kế 11 tháng năm 2023 đạt 83,13 tỉ kWh, tăng 4,27% so với cùng kỳ.

EVNNPC vừa có báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2023. Theo đó, tháng 11, EVNNPC đã đảm bảo cung cấp điện ổn định sinh hoạt cho nhân dân và phục vụ điện cho phát triển kinh tế xã hội của 27 tỉnh, thành phía Bắc.

Điện thương phẩm của EVNNPC tháng 11 đạt 8,222 tỉ kWh, tăng 118,78% so với cùng kỳ năm 2022, lũy kế 11 tháng năm 2023 đạt 83,13 tỉ kWh, tăng 4,27% so với cùng kỳ. Trong đó, thành phần điện công nghiệp xây dựng chiếm tỉ trọng 61,36% và giảm 0,34% so với cùng kỳ, thành phần quản lý tiêu dùng chiếm tỉ trọng 31,12% và tăng 12,36% so với cùng kỳ, thành phần thương nghiệp dịch vụ chiếm tỉ trọng 3,13% và tăng 16,79%, thành phần nông lâm ngư nghiệp và hoạt động khác chiếm tỉ lệ nhỏ và tăng trưởng ở mức bình thường hàng năm.

Công ty Điện lực Lai Châu đóng điện TBA thuộc dự án đầu tư xây dựng năm 2023.

Tỉ lệ tổn thất điện năng tháng 11 của EVNNPC ở mức 1,58%, lũy kế 11 tháng ở mức 3,98%.

Thực hiện Quyết định số 2941/QĐ-BCT ngày 8-11 của Bộ Công Thương về thay đổi giá bán lẻ điện, EVNNPC đã hoàn thành công tác chốt chỉ số 1.299.657 điểm đo, đạt 100% điểm đo cần chốt đổi giá.

Trong công tác kinh doanh dịch vụ khách hàng, EVNNPC đã chỉ đạo các công ty Điện lực thực hiện về thay đổi ngày ghi chỉ số về những ngày cuối tháng trong tháng 10 và tháng 11-2023, đồng thời đã thực hiện thông báo đến khách hàng về nội dung dời lịch ghi chỉ số bằng nhiều hình thức, báo cáo đến Đoàn ĐBQH, UBND, HĐND, Ban Tuyên giáo tỉnh, Sở Công Thương và các tổ chức đoàn thể, hội tại địa phương.

Tháng 11, EVNNPC đã tiếp nhận giải quyết cấp điện cho 230 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,77 ngày. Lũy kế 11 tháng, EVNNPC đã giải quyết cấp điện cho 2.120 khách hàng trung áp, thời gian trung bình giải quyết các thủ tục của ngành điện là 3,56 ngày, giảm 0,22 ngày so với cùng kỳ 2022, giảm 3,44 ngày so với quy định của EVN.

Tỉ lệ khách hàng thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt của EVNNPC đến hết tháng 11 đạt 89,63%, vượt 10,36% so với chỉ tiêu EVN giao năm 2023; doanh thu qua kênh thanh toán không tiền mặt đạt 97,51%.

Trong tháng 11, tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử toàn EVNNPC đạt 100%, lũy kế hết tháng 11-2023 đạt 99,98%.

Về đầu tư xây dựng các dự án lưới điện 110kV, 11 tháng năm 2023, Tổng công ty đã khởi công 44 dự án, đóng điện 38 dự án.

Tháng 12, EVNNPC tập trung đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ các công ty Điện lực thực hiện phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh EVN giao đảm bảo cung ứng điện an toàn và ổn định dịp Noel, Tết Dương lịch, đẩy mạnh tuyên truyền tiết kiệm và sử dụng điện an toàn, hiệu quả.

Công nhân Điện lực sửa chữa điện cho hộ nghèo nhân dịp Tháng tri ân khách hàng.

Tổng công ty cũng yêu cầu các ban quản lý dự án, công ty Điện lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng, quyết liệt đôn đốc các nhà thầu tư vấn, thi công khẩn trương tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh đóng điện các dự án trọng điểm đảm bảo cấp điện trong thời gian tới.

EVNNPC triển khai hoạt động Tuần lễ Hồng tại cơ quan Tổng công ty và 27 đơn vị, EVNNPC tích cực hưởng ứng hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa và nhân văn hướng tới cộng đồng; Thực hiện Tháng tri ân khách hàng (từ tháng 12 đến tháng 1-2024) bằng các hoạt động thiết thực như tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, phụng dưỡng gia đình có công, Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ các cháu học sinh nghèo vượt khó, thắp sáng đường quê.

PA