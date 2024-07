12 loại thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe hô hấp tự nhiên 04/07/2024 08:27

Một số loại thực phẩm và chất dinh dưỡng đã được xác định có khả năng tăng cường sức khỏe hô hấp, tăng cường dung tích phổi và giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp. Dưới đây một số loại thực phẩm có thể góp phần tăng cường sức khỏe hô hấp.

Duy trì sức khỏe hô hấp là điều quan trọng và chế độ ăn uống cân bằng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ chức năng phổi, khả năng miễn dịch. Ảnh: PHƯƠNG LÊ.

Trái cây

Trái cây và quả giàu chất chống oxy hóa tốt cho sức khỏe hô hấp. Chất chống oxy hóa như vitamin C, vitamin E, beta-carotene và flavonoid giúp bảo vệ mô phổi khỏi bị tổn thương do các gốc tự do và stress oxy hóa gây ra. Các loại trái cây họ cam quýt như cam, bưởi và chanh là nguồn cung cấp vitamin C tuyệt vời. Các loại quả mọng, kiwi, ớt chuông và cà chua cũng cung cấp một lượng đáng kể chất chống oxy hóa.

Trà xanh

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa được gọi là catechin, có liên quan đến việc giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp. Nó cũng có đặc tính chống viêm có thể có lợi cho chức năng phổi.

Axit béo Omega-3

Có trong các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi, cũng như trong hạt lanh, hạt chia và quả óc chó, axit béo omega-3 có đặc tính chống viêm có thể giúp giảm viêm ở phổi và cải thiện chức năng phổi.

Tỏi

Được biết đến với đặc tính kháng khuẩn và chống viêm, tỏi có thể giúp bảo vệ chống lại các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp và hỗ trợ sức khỏe phổi. Nó cũng chứa chất chống oxy hóa góp phần vào chức năng miễn dịch tổng thể.

Nghệ

Curcumin, hợp chất hoạt tính trong nghệ, có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa mạnh. Ăn nghệ có thể giúp làm giảm tình trạng viêm ở đường hô hấp và hỗ trợ sức khỏe hô hấp.

Củ gừng

Gừng có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn có thể giúp làm dịu các triệu chứng hô hấp và giảm viêm ở đường hô hấp. Nó cũng có thể hỗ trợ chức năng miễn dịch.

Rau lá xanh

Các loại rau rất giàu vitamin C và E, hay carotenoid như beta-carotene. Những chất dinh dưỡng này giúp bảo vệ mô phổi và hỗ trợ sức khỏe hô hấp nói chung.

Các loại hạt

Các loại hạt là nguồn cung cấp vitamin E dồi dào, một chất chống oxy hóa giúp bảo vệ các tế bào phổi khỏi bị tổn thương do oxy hóa. Chúng cũng cung cấp chất béo và protein lành mạnh, hỗ trợ chức năng miễn dịch nói chung.

Sữa chua và Kefir

Thực phẩm giàu men vi sinh như sữa chua và kefir chứa vi khuẩn có lợi hỗ trợ sức khỏe đường ruột và có thể tăng cường chức năng miễn dịch. Hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh có liên quan đến việc cải thiện sức khỏe hô hấp.

Gia cầm và thịt nạc

Thịt nạc cung cấp protein và kẽm chất lượng cao, rất quan trọng đối với chức năng miễn dịch và sức khỏe hô hấp. Kẽm, nói riêng, đóng vai trò duy trì tính toàn vẹn của biểu mô hô hấp.

Ngũ cốc nguyên hạt

Ngũ cốc nguyên hạt cung cấp chất xơ, vitamin và khoáng chất hỗ trợ chức năng miễn dịch nói chung. Chế độ ăn giàu ngũ cốc nguyên hạt có thể giúp giảm viêm và hỗ trợ sức khỏe hô hấp.

Nước

Duy trì đủ nước là rất quan trọng để duy trì chức năng hô hấp tối ưu. Nước giúp làm loãng dịch tiết chất nhầy trong đường hô hấp, giúp tống chất nhầy ra ngoài dễ dàng hơn và giảm nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.