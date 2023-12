13 thanh niên đua xe, lạng lách trên Quốc lộ 1A bị khởi tố

Ngày 22-12, Công an thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế cho biết đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 13 người về tội gây rối trật tự công cộng và tổ chức đua xe trái phép.

Khởi tố nhóm thanh niên đua xe, lạng lách trên quốc lộ 1. Ảnh: Q.ANH

Trước đó, vào ngày 25-8, Đinh Sơn Nhật Tiến (19 tuổi, ở phường Kim Long, TP Huế) thông qua mạng xã hội biết thông tin đêm 1-9-2023 sẽ có cuộc đua xe ở thị xã Hương Thủy nên đã lập một nhóm chát để lôi kéo người cùng tham gia.

Đến khoảng 22 giờ ngày 1-9, Tiến cùng nhóm bạn tập trung tại quán cà phê ở đường Đặng Trần Côn, TP Huế di chuyển về sân bay Phú Bài.

Khi nhóm Tiến đến khu vực cánh đồng Thanh Lam, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy thì nhập vào một đoàn xe khác cùng chạy về Phú Bài.

Nhóm 16 người sử dụng nhiều xe mô tô phân khối lớn, có độ chế, tháo dàn áo để tăng tốc độ, tháo biển số, di chuyển trên Quốc lộ 1A hướng từ Huế về Phú Lộc và có hành vi lạng lách, nẹt pô.

Khi đến đoạn đường giữa cây xăng Thủy Tân – ngã ba sân bay Phú Bài thì cả nhóm bắt đầu đua xe. Trong quá trình đua xe, nhóm thanh niên này dàn hàng ngang trên đường, có người sử dụng điện thoại di động để quay video.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy đã nhanh chóng triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiến hành xác minh, điều tra làm rõ.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Hương Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đinh Sơn Nhật Tiến về hành vi tổ chức đua xe trái phép và gây rối trật tự công cộng; khởi tố bị can 12 về hành vi gây rối trật tự công cộng.

NGUYỄN DO