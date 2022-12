15 tuổi cầm đầu nhóm cướp nhí ở Cần Thơ

(PLO)- Nhóm tám thanh thiếu niên từ 13 đến 18 tuổi do DHN cầm đầu cướp xe máy của người đàn ông ở Cần Thơ và nhanh chóng bị bắt giữ sau một ngày gây án.

Ngày 9-12, Công an huyện Thới Lai, TP Cần Thơ cho biết đơn vị vừa truy bắt nhanh một nhóm cướp nhí.

Trước đó, công an tiếp nhận tin báo của ông Nguyễn Văn Miền (66 tuổi) về việc mình bị nhóm người cướp xe máy hiệu Honda Vison tại ấp Thới Thuận B, huyện Thới Lai vào 3 giờ 15 phút sáng 7-12.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Thới Lai nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh và truy tìm băng cướp.

Đến khuya 8-12, Đội cảnh sát hình sự công an huyện phối hợp với lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Cần Thơ đã bắt giữ tám nghi can trực tiếp thực hiện vụ cướp ở quán cà phê thuộc phường An Hoà, quận Ninh Kiều.

Tang vật thu giữ gồm chiếc xe của bị hại và hai chiếc xe máy khác do nhóm này điều khiển.

Tám người bị bắt giữ có độ tuổi từ 13 đến 18. Bước đầu công an xác định người cầm đầu là DHN (15 tuổi, ngụ phường An Thới, quận Ninh Kiều).

Công an đang lấy lời khai những người này và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo đúng quy định.

