17 bị cáo được giảm án vụ chuyến bay giải cứu

Sáng 27-12, TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án đối với các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu.

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng được giảm án

Trong số 15 bị cáo được chấp nhận kháng cáo, Hoàng Văn Hưng (cựu trưởng Phòng 5, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an) là bị cáo duy nhất bị cấp sơ thẩm tuyên án chung thân được giảm nhẹ hình phạt, còn 20 năm tù.

Theo HĐXX phúc thẩm, cấp sơ thẩm tuyên Hoàng Văn Hưng phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, HĐXX nhận thấy bị cáo Hưng đã thành khẩn nhận tội; khắc phục hết hậu quả vụ án; gia đình bị cáo có công với cách mạng… Do đó, HĐXX thấy đủ căn cứ áp dụng một số tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, giảm án cho bị cáo.

Các bị cáo được dẫn giải đến tòa nghe tuyên án vào sáng 27-12. Ảnh: CTV

Trước đó, đại diện VKS cũng đã đề nghị mức án 20 năm tù đối với bị cáo Hưng. VKS nhận định bị cáo Hoàng Văn Hưng đã nhiều lần trao đổi với Nguyễn Anh Tuấn (cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội) về tình trạng của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Hằng và bị cáo Lê Hồng Sơn (cùng ở Công ty Bluesky) để giúp họ “chạy án”, không bị xử lý hình sự.

Hoàng Văn Hưng đã hai lần nhận tiền với tổng số tiền 18,8 tỉ đồng. Từ đó, HĐXX cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Hưng tù chung thân và truy thu số tiền 18,8 tỉ đồng.

Theo VKS cấp phúc thẩm, ban đầu bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng sau đó đã thay đổi nội dung, thừa nhận bản án sơ thẩm và nộp lại số tiền bị buộc phải truy thu. Tại phiên tòa, bị cáo Hưng có mong muốn chấp nhận nội dung mà bản án sơ thẩm đã quy kết.

VKS xét thấy bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội, khắc phục toàn bộ hậu quả, bị cáo có hai bác ruột là liệt sĩ (điều này đã được địa phương xác nhận) nên đề nghị HĐXX chấp nhận kháng cáo.

Đối với nhóm bị cáo nhận hối lộ gồm Tô Anh Dũng (cựu thứ trưởng Bộ Ngoại giao), Đỗ Hoàng Tùng (cục phó Cục Lãnh sự), Trần Văn Tân (cựu phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) có thái độ ăn năn, thành khẩn, đã nộp khắc phục hết hậu quả vụ án, có nhiều thành tích trong công tác, gia đình có công với cách mạng…

Do đó, HĐXX giảm nhẹ một phần hình phạt cho nhóm bị cáo này, ông Dũng nhận mức án 14 năm tù, giảm hai năm so với án sơ thẩm; ông Tùng nhận mức án 10 năm tù, giảm một năm so với án sơ thẩm; ông Tân nhận mức án năm năm tù, giảm một năm…

Sáu bị cáo bị tuyên y án

Cũng theo HĐXX phúc thẩm, đối với bị cáo Trần Minh Tuấn (giám đốc Công ty Thái Hòa), mặc dù bị cáo kêu oan, không nhận tội nhưng căn cứ vào các lời khai, sao kê tài khoản, cấp sơ thẩm đã làm rõ bị cáo không có chức năng cấp phép chuyến bay nhưng đã đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo bị cáo Phạm Bích Hằng. Bị cáo Hằng cũng nhiều lần đưa hối lộ, hơn 1 tỉ đồng.

Các bị cáo bị truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, không oan sai.

Các bị cáo Phạm Trung Kiên (cựu thư ký thứ trưởng Bộ Y tế), Nguyễn Thị Hương Lan (cựu cục trưởng Cục Lãnh sự), Vũ Anh Tuấn (cựu phó phòng Tham mưu Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) và Vũ Sỹ Cường (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh) đề nghị tòa xem xét các tình tiết giảm nhẹ như khắc phục hậu quả vụ án, gia đình có công với cách mạng, tham gia thiện nguyện…

Tuy nhiên, HĐXX cho rằng các bị cáo đã nhận hối lộ nhiều lần với số tiền lớn, đặc biệt lớn, cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc đáp ứng yêu cầu răn đe tội phạm tham nhũng. Mức án sơ thẩm là có căn cứ, phù hợp, do đó HĐXX bác kháng cáo của các bị cáo này.

Trước đó, cùng tội nhận hối lộ, cấp sơ thẩm tuyên phạt các bị cáo Phạm Trung Kiên, Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Hương Lan mức án chung thân; bị cáo Vũ Sỹ Cường chín năm tù.

Còn bị cáo Trần Minh Tuấn (giám đốc Công ty Thái Hòa) bị phạt 18 năm tù về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Rút kháng cáo, cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội vẫn được giảm 1 năm tù Ngoài phán quyết đối với 21 bị cáo kháng cáo, HĐXX xét giảm án cho hai bị cáo là Nguyễn Anh Tuấn (cựu phó giám đốc Công an TP Hà Nội, rút kháng cáo) và Trần Việt Thái (cựu đại sứ Malaysia, không kháng cáo). Theo đó, bị cáo Tuấn được giảm án từ năm năm tù xuống còn bốn năm tù về tội môi giới hối lộ. Bị cáo Thái được giảm án từ bốn năm tù xuống còn ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Đối với bị cáo Trần Việt Thái, HĐXX phúc thẩm nhận định bị cáo đã khắc phục hậu quả vụ án, có nhiều thành tích trong công tác, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra, gia đình bị cáo có công với cách mạng nên quyết định giảm án như đã nêu trên. Còn đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn, bị cáo được chẩn đoán ung thư thực quản, gia đình bị cáo có công với cách mạng và bản thân bị cáo có nhiều thành tích trong quá trình công tác nên cũng có căn cứ để giảm án. Trước đó, VKS đánh giá tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng đã thừa nhận hành vi phạm tội và khắc phục toàn bộ hậu quả mà bản án sơ thẩm đã tuyên. VKS cho rằng để phát hiện, xử lý, truy tố, xét xử được bị cáo Hưng là thành tích, công sức rất lớn của bị cáo Tuấn và hai bị cáo khác. Những người này đều được xem xét giảm nhẹ hình phạt nên VKS nhận định cũng cần giảm hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Anh Tuấn để vừa đảm bảo công bằng, vừa thể hiện sự khoan hồng.

BÙI TRANG