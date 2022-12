18 tác giả, 20 tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần thứ VI

(PLO)- UBND tỉnh Long An đã trao giải cho 18 tác giả, 20 tác phẩm đoạt Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần VI năm 2022.

Chiều 27-12, UBND tỉnh tổ chức Lễ trao giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần thứ VI năm 2022.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông là giải thưởng uy tín do UBND tỉnh Long An trao tặng, nhằm công nhận sự đóng góp của các văn nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh trên lĩnh vực văn học nghệ thuật. Giải thưởng được xét tặng 5 năm 1 lần cho cá nhân tác giả hoặc đồng tác giả gắn liền với 1 tác phẩm, công trình cụ thể về Long An.

Các loại hình văn học nghệ thuật được xét tặng thưởng bao gồm: Văn học, Mỹ thuật, Sân khấu, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Kiến trúc, Điện ảnh - Truyền hình và Văn nghệ dân gian. Tác phẩm, công trình phải thể hiện chủ đề, tư tưởng về đất và người Long An, có giá trị tiêu biểu về nội dung và nghệ thuật, được xã hội đánh giá cao.

Giải thưởng Văn học nghệ thuật Nguyễn Thông lần thứ VI năm 2022 được triển khai từ tháng 6-2022, có 43 tác giả với 85 tác phẩm đăng ký dự giải với đa dạng đề tài: chiến tranh cách mạng, công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới, văn hóa, lịch sử cũng như khắc họa những số phận, mảnh đời, tâm tư con người trong cuộc sống thường nhật.

Hội đồng Giải thưởng chọn và đề nghị công nhận, trao giải cho 18 tác giả (trong đó có 1 đồng tác giả) với 20 tác phẩm thuộc các chuyên ngành: Văn học, Sân khấu, Nhiếp ảnh, Âm nhạc, Văn nghệ dân gian, Điện ảnh - Truyền hình, Kiến trúc.

Giải thưởng VHNT Nguyễn Thông lần thứ VI không chỉ ghi nhận thành quả tác phẩm của các tác giả có tuổi đời, vốn sống, vốn nghiên cứu ở các chuyên ngành đặc thù, mà còn phát hiện và ghi nhận thành quả nghệ thuật của các tác giả trẻ đầy triển vọng.

Đây được xem là điểm nổi bật, nhằm động viên, khuyến khích các tác giả trẻ tiếp tục phát huy năng lực ở những chuyên ngành đòi hỏi sáng tạo để có nhiều tác phẩm tốt hơn cho văn học nghệ thuật tỉnh nhà.

NSND Tạ Minh Tâm, ca sĩ Cẩm Vân… thăng hoa trong đêm nhạc Phạm Minh Tuấn (PLO)- NSND Tạ Minh Tâm cùng ca sĩ Cẩm Vân, Hồng Ánh, Phạm Trang, Quốc Đại... thăng hoa và bùng nổ trong đêm nhạc 'Sống và ước vọng' giới thiệu nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn.

Sau 15 năm, NSƯT Bùi Như Lai bất ngờ quay lại với phim truyền hình (PLO)- NSƯT Bùi Như Lai, người dành phần lớn thời gian cho sân khấu kịch bất ngờ trở lại với phim truyền hình với vai Tố trong phim 'Dưới bóng cây hạnh phúc'.

BTC lên tiếng việc Người đẹp nhân ái Hoa hậu VN bị tố gian dối; Trấn Thành đập tan tin đồn ly hôn với Hari Won (PLO)- BTC lên tiếng việc Người đẹp nhân ái Hoa hậu VN bị tố gian dối; Trấn Thành kỷ niệm 6 năm ngày cưới với Hari Won; Diễm My 9x được bạn trai cầu hôn trên khinh khí cầu...

HUỲNH DU