19 vụ va chạm giao thông trên 4 tuyến cao tốc dịp tết

Thống kê trên trang web của mình, Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 7-2 đến 14-2 tức ngày 28 tháng Chạp năm Quý Mão đến hết Mùng 5 tháng Giêng năm Giáp Thìn), 4 tuyến cao tốc do VEC vận hành, quản lý khai thác đã phục vụ an toàn trên 1,8 triệu lượt phương tiện, không xảy ra tai nạn và ùn tắc giao thông.

Dù lưu lượng phương tiện tăng cao trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đặc biệt trong thời gian cao điểm người dân về quê ăn Tết và trở lại các thành phố lớn song công tác vận hành, quản lý khai thác các tuyến cao tốc của VEC tiếp tục duy trì ổn định, thông suốt, an toàn.

"Về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, qua rà soát, các tuyến cao tốc do VEC quản lý khai thác xảy ra 19 vụ va chạm, không xảy ra tai nạn, không có người thương vong và không thiệt hại về tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ" - VEC cho biết.

Hình ảnh phương tiện lưu thông trên cao tốc dịp tết vừa qua. Ảnh: VEC

Theo VEC, dịp Tết Nguyên đán vừa qua, các tuyến cao tốc của VEC dù vẫn xảy ra sự cố, va chạm giao thông nhưng đơn vị vận hành khai thác và lực lượng chức năng đã nhanh chóng phân luồng, khẩn trương khắc phục sự cố, giải phóng hiện trường kịp thời nên không xảy ra ùn tắc trên tuyến cũng như tại các trạm thu phí.

Tuy vậy, tình trạng chủ phương tiện chưa nạp đủ tiền vào tài khoản thu phí ETC vẫn tiếp tục tiếp diễn với gần 6000 phương tiện tuyến Nội Bài - Lào Cai, 7400 phương tiện tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình, trên 2600 phương tiện tuyến Đà Nẵng - Quảng Ngãi và 7400 phương tiện tuyến TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Việc này dẫn đến hệ quả làm giảm tốc độ lưu thông và mất an toàn giao thông tại các làn thu phí ETC, VEC thông tin thêm.

