2 cô gái trang điểm bị gia đình chú rể nghi ngờ ăn cắp tiền, yêu cầu cởi đồ để kiểm tra 23/11/2024 17:52

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh 2 cô gái trang điểm tại một đám cưới ở xã Mỹ Tịnh An, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang bị gia đình chú rể giữ lại tra hỏi, lục soát vali, đồ make up vì nghi ngờ trộm 20 triệu đồng khiến nhiều cư dân mạng bức xúc.

Để chứng minh bản thân không trộm số tiền 20 triệu đồng, 2 cô gái cũng đồng ý để người nhà lục đồ để kiểm tra và liên tục yêu cầu mọi người không được bước qua đồ trang điểm.

Hành vi của gia đình giữ 2 cô gái trang điểm lại tra hỏi, tự ý lục soát vali, đồ make up vì nghi ngờ trộm 20 triệu đồng khiến nhiều cư dân bức xúc. Ảnh: Cắt từ clip

Đỉnh điểm sự việc, điều khiến cư dân mạng bức xúc hơn cả chính là thái độ của những thành viên trong gia đình khi vừa lục lọi những vali đồ trang điểm, chiếc túi mà 1 cô gái mang theo vừa có những lời nói khó nghe. Thậm chí, người nhà còn yêu cầu 2 cô gái cởi đồ để lục soát và còn dọa sẽ đánh 2 cô gái vì thái độ. Vì ấm ức cô gái đã bật khóc, tuy nhiên vẫn cởi đồ để người nhà kiểm tra. Sự việc trên khiến cư dân mạng phẫn nộ.

Đáng nói, 2 cô gái trang điểm cũng đề nghị gọi công an đến giải quyết, nhưng gia đình từ chối với lý do nhà đang có đám cưới, không muốn gây ồn ào.

Sau gần 30 phút lục soát nhưng không thấy bất kỳ khoản tiền nào, một vài người nhà của chú rể bước vào xin lỗi hai cô gái. Mẹ chú rể cũng trực tiếp xuống xin lỗi, mong được bỏ qua. Tuy nhiên, bà lại lấy lý do rằng do người say xỉn không rõ sự việc nên mới có chuyện lục soát này.

2 cô gái không chấp nhận và cho rằng sẽ ngồi lại để chờ chủ tiệm áo cưới và trang điểm cô dâu xuống để giải quyết rõ ràng.

Nhiều tài khoản MXH bình luận: “Cho dù 2 bạn kia có ăn cắp hay không cũng không được phép hành xử như thế, nên mời cơ quan chức năng xuống để giải quyết”; “Kiểu hành xử thể hiện trình độ văn hóa ứng xử kém. Cần cơ quan chức năng vào cuộc xử làm gương”; “Đề nghị cơ quan chức năng xử lý nghiêm hành động làm nhục người khác và tự ý lục đồ”; “Tự ý lục soát là trái với pháp luật, phía bị mất tài sản có quyền nghi ngờ nhưng không có quyền khám xét. Nếu nghi ngờ có quyền yêu cầu cơ quan chức năng làm việc”, “Có thể quy tội giữ người và làm nhục người khác không? Mang tiếng cả đời”,...

Trao đổi với PV, Luật sư Trần Thị Thanh Thảo, Đoàn luật sư TP.HCM phân tích về trường hợp trên: Khi phát hiện một người có dấu hiệu thực hiện hành vi trộm cắp nhưng chưa có căn cứ rõ ràng về việc trong người họ có phương tiện trộm cắp thì không được tự ý lục soát.

Khi đó, người dân có quyền tố giác hành vi của người đó đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền (cơ quan công an) tiến hành xác minh, xử lý hành vi kịp thời và đúng pháp luật theo một trong các cách sau:

- Bằng miệng (trực tiếp đến trình báo hoặc tố giác, báo tin qua điện thoại tới cơ quan có thẩm quyền);

- Bằng văn bản (gửi trực tiếp hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính (bưu điện) tới cơ quan có thẩm quyền).

Như vậy, khi tố giác, cá nhân, cơ quan, tổ chức tố giác cần cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu và trình bày rõ những hiểu biết của mình liên quan đến tội phạm mà mình tố giác, báo tin. Cơ quan có thẩm quyền khi tiếp nhận đơn trình báo sẽ có trách nhiệm xác minh lại sự việc và xử lý đúng pháp luật khi có dấu hiệu phạm tội theo quy định pháp luật.

Luật sư Thảo phân tích thêm về hành vi gia đình chú rể có được lục soát người 2 cô gái trang điểm khi nghi ngờ người khác ăn trộm không?

Điều 192 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 quy định về căn cứ khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện, tài liệu, đồ vật, thư tín, điện tín, bưu kiện, bưu phẩm, dữ liệu điện tử như sau:

1. Việc khám xét người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện chỉ được tiến hành khi có căn cứ để nhận định trong người, chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, dữ liệu điện tử, tài liệu khác có liên quan đến vụ án.

Việc khám xét chỗ ở, nơi làm việc, địa điểm, phương tiện cũng được tiến hành khi cần phát hiện người đang bị truy nã, truy tìm và giải cứu nạn nhân.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì việc khám xét người 2 cô gái trang điểm chỉ được tiến hành khi có căn cứ nhận định rằng trong người họ có công cụ, phương tiện phạm tội, tài liệu, đồ vật, tài sản do phạm tội mà có hoặc đồ vật, dữ liệu điện tử, tài liệu khác có liên quan đến hành vi phạm tội.

Đồng thời, theo quy định tại Điều 193 và Điều 113 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015, việc khám xét được thực hiện khi có lệnh khám xét của Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân… và mọi trường hợp khám xét đều phải được lập biên bản.

Căn cứ theo các quy định trên, việc khám xét, lục soát người bị nghi ngờ có hành vi trộm cắp tài sản phải có căn cứ xác định trong người này có công cụ, phương tiện phạm tội. Đồng thời, việc khám xét sẽ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thực hiện.