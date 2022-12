2 cựu cán bộ công an huyện bị bắt

(PLO)- Bị can Võ Trung Hiếu - cựu cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần bị bắt về tội tham ô; còn Trương Văn Tùng - cựu Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần bị bắt về tội lừa đảo.

Ngày 23-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam Võ Trung Hiếu (37 tuổi, cựu cán bộ Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần) về tội tham ô tài sản và Trương Văn Tùng (50 tuổi, cựu Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Tiểu Cần) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Hiếu được giao nhiệm vụ là kế toán, quản lý công tác thu, chi liên quan các nguồn kinh phí của đơn vị.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, Hiếu không thực hiện đúng các quy định pháp luật về tài chính, kế toán; lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình được giao quản lý tiền mặt đã tự ý chiếm đoạt số tiền hơn 1,2 tỉ đồng từ nguồn kinh phí do Công an tỉnh và UBND huyện cấp cho Công an huyện phục vụ công tác.

Còn bị can Trương Văn Tùng được xác định là đã có hành vi gian dối chiếm đoạt gần 600 triệu đồng của một phụ nữ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

