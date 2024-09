2 mẹ con cùng vào tù vì vận chuyển trái phép USD qua biên giới 24/09/2024 14:00

Ngày 24-9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Hồ Ngọc Lài (41 tuổi) năm năm sáu tháng tù, Nguyễn Thành Phi (48 tuổi) năm năm tù, Ngô Thị Thạch (66 tuổi, mẹ Lài) hai năm sáu tháng tù, cùng về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Theo cáo trạng, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 2-4, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang phối hợp với Công an TP Châu Đốc tuần tra đến khu vực đường bê tông thuộc khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc (giáp biên giới Vương quốc Campuchia).

Tại đây, lực lượng công an phát hiện Phi đang điều khiển xe mô tô chở theo 01 túi nilon màu đen có biểu hiện nghi vấn nên dừng phương tiện kiểm tra. Qua kiểm tra lực lượng phát hiện bên trong túi nilon màu đen có 150.000 USD (tương đương hơn 3,7 tỉ VNĐ).

Hai mẹ con cùng người vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cùng hầu toà. Ảnh: HD

Phi khai số tiền trên của Lài. Lài kêu Phi đến gặp Thạch nhận để vận chuyển sang Campuchia giao cho người phụ nữ tên Hía (chưa rõ họ, địa chỉ). Quá trình điều tra xác định, khoảng đầu năm 2023, Lài sang gò Tà Mâu ở Campuchia mua đồ gia dụng thì quen biết Hía.

Ngày 2-4, biết giá quy đổi 1 USD tại Campuchia cao hơn Việt Nam 6.000 đồng nên Lài liên hệ với Hía trao đổi tiền USD lấy tiền Việt Nam để kiếm lời. Sau đó Lài liên hệ với Phi (thường vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lậu qua lại biên giới) thông qua mạng xã hội Viber thuê Phi vận chuyển tiền USD sang Campuchia giao cho Hía, trả tiền công cho Phi 2,5 triệu đồng/chuyến.