2 người mua thuốc trúng ‘hóa đơn may mắn’ 50 triệu đồng

(PLO)- Khi mua hàng hóa, dịch vụ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng... người mua đều nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để tham gia dự thưởng "Hóa đơn may mắn".

Chiều 10-2, Cục Thuế TP.HCM đã tổ chức mở thưởng chương trình “Hóa đơn may mắn” đợt 2 của kỳ mở thưởng quý 3, quý 4-2022. Đây là chương trình hướng đến đối tượng trúng thưởng là người tiêu dùng, để khuyến khích người mua có thói quen lấy hóa đơn khi mua hàng, dịch vụ.

Kết quả, hai người mua hàng tại hai nhà thuốc may mắn trúng giải nhất trị giá 50 triệu đồng. Giải nhất quý 3-2022 may mắn thuộc về người mua hàng Quầy thuốc Ngọc Duệ, mã số thuế 1801671795, hóa đơn lập ngày 22-8-2022. Giải nhất quý 4-2022 may mắn thuộc về người mua hàng Nhà thuốc Trang, mã số thuế 0302769786, hóa đơn lập ngày 24-11-2022.

Bất ngờ nữa là giải nhì và giải ba kỳ mở thưởng quý 3, quý 4-2022 của chương trình “Hoá đơn may mắn” phần lớn là người mua hàng tại các nhà thuốc, một số người trúng giải có hoá đơn mua hàng tại cửa hàng máy tính, tiệm bánh.

Ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết nhằm khuyến khích thói quen tiêu dùng văn minh, lấy hóa đơn khi mua hàng hóa và dịch vụ và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng khi sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan, cứ mỗi hàng quý cơ quan thuế sẽ tổ chức chương trình “Hóa đơn may mắn”.

“Các cá nhân và hộ kinh doanh khi mua hàng hóa, dịch vụ và nhận hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế sẽ có cơ hội nhận được những giải thưởng có giá trị của chương trình”- ông Dũng nói.

Hiện nay, ngành thuế cũng đang tiếp tục nỗ lực triển khai áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế, đối với 8 nhóm ngành nghề thương mại, dịch vụ, bán lẻ hàng tiêu dùng theo quy định tại Thông tư 78/2021 của Bộ Tài chính. Khi mua hàng hóa, dịch vụ tại các trung tâm thương mại, siêu thị, khách sạn, nhà hàng... người mua đều nhận được hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế để tham gia dự thưởng.

Chương trình “Hóa đơn may mắn” là tên gọi chương trình trao thưởng cho những người mua hàng hóa, dịch vụ là cá nhân, hộ kinh doanh lấy hóa đơn có đầy đủ thông tin định danh: mã số thuế/CCCD/CMND/hộ chiếu. Là các hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế và hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền của người bán là tổ chức, cá nhân trên địa bàn TP.HCM.

Theo Cục Thuế TP.HCM, tổng giá trị giải thưởng của Chương trình “Hóa đơn may mắn” đợt 2 là 310 triệu đồng, trong đó giải thưởng của mỗi kỳ là: - 1 giải nhất trị giá 50 triệu đồng/giải - 3 giải nhì 10 triệu đồng/giải - 5 giải ba 5 triệu đồng/giải - 50 giải khuyến khích 1triệu đồng/giải. Thể lệ Chương trình “Hóa đơn may mắn” theo từng đợt mở thưởng được đăng tải trên website Cục Thuế TP.HCM (https://tphcm.gdt.gov.vn, http://hcmtax.gov.vn) Fanpage Cục Thuế TP.HCM (https://facebook.com/CucThueHCM), Zalo Cục Thuế TP.HCM.

Quang Huy