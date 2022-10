2 người tử vong khi sửa bồn nước

(PLO)- Hai thanh niên bất tỉnh trong bồn nước, khi được mọi người phát hiện thì đã tử vong.

Ngày 19-10, các đơn vị nghiệp vụ, công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng đã khám nghiệm hiện trường và đang điều tra làm rõ vụ việc hai nam thanh niên tử vong khi đang sửa bồn nước, nghi do bị điện giật.

Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Dương T (24 tuổi) và anh Lê Viết H (23 tuổi, cùng ngụ tại xã Long Hà, huyện Phú Riềng).

Một số người dân cho biết tối 18-10, hai nam thanh niên này được một người dân cùng xã thuê sửa bồn nước phía sau nhà.

Khi đang sửa bồn nước thì hai nam thanh niên này bất tỉnh trong bồn nước. Một lúc sau, chủ nhà mới phát hiện ra sự việc, khi đến kiểm tra thì cả hai đã tử vong.

Chủ nhà cho biết trong bồn nước có máy bơm nên có thể hai nam thanh niên này tử vong do bị điện giật.

LÊ ÁNH