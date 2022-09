Nữ sinh bị giật điện thoại, quật ngã ngay trước cổng trường ở Hóc Môn

(PLO)- Một chiếc ô tô vừa mới đăng ký biển số ở Đội CSGT An Sương xong, tài xế lùi xe tông sập bức tường của một công ty may, khiến một người bị thương tại phường Trung Mỹ Tây, quận 12, TP.HCM.

21/09/2022 16:22

(PLO)- Ngày 21-9, công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương vẫn đang tạm giữ Trần Ngọc Sơn, người đã xông vào tiệm vàng đập vỡ tủ kính, lấy vàng vứt ra ngoài tại phường Dĩ An, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương.