2 tháng đầu năm, TKV nộp ngân sách Nhà nước 4.400 tỉ đồng

(PLO)- Hai tháng đầu năm 2024, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt doanh thu 24.124 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước 4.400 tỉ đồng.

Theo đó, kết thúc tháng 2, TKV đã sản xuất 2,55 triệu tấn than nguyên khai, than tiêu thụ đạt 3,62 triệu tấn,... Các chỉ tiêu cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch điều hành, doanh thu tháng 2 ước đạt 11.433 tỉ đồng. Hai tháng đầu năm 2024, doanh thu TKV ước đạt 24.124 tỉ đồng.

Nhờ những kết quả trên đã giúp TKV nộp ngân sách Nhà nước 4.400 tỉ đồng trong 2 tháng đầu năm 2024. Tiền lương bình quân đạt16,8 triệu đồng/người/tháng, bằng 102,5% kế hoạch; trong đó sản xuất than đạt 17,5 triệu đồng/người/tháng.

TKV quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh quý I-2024. Ảnh: TKV

Bước vào tháng 3, TKV thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh với một số chỉ tiêu chủ yếu: Sản xuất 3,7 triệu tấn than nguyên khai; Nhập khẩu 1,35 triệu tấn than, tiêu thụ: 4,9 triệu tấn,...

Để hoàn thành các chỉ tiêu trên, TKV sẽ tập trung chỉ đạo các đơn vị sản xuất chủ động, linh hoạt, đẩy mạnh sản xuất, phát huy tối đa nguồn lực và năng lực của các thiết bị, động viên tinh thần người lao động thi đua lao động sản xuất với tinh thần cao nhất nhằm tăng năng suất lao động, đảm bảo đủ than cho pha trộn nhập khẩu theo kế hoạch để cung cấp cho các hộ điện theo các hợp đồng đã ký kết.

TKV cũng chủ động kiểm tra công tác an toàn, an ninh trật tự bảo vệ tài nguyên ranh giới mỏ; tiếp tục đẩy mạnh trồng cây phủ xanh các bãi thải, khai trường; xây dựng và duy trì các giải pháp chống bụi triệt để tại các kho than tập trung, khu vực sản xuất gần khu dân cư và các tuyến đường chuyên dụng.

Minh Tân