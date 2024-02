(PLO)- Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) tăng tốc thực hiện “Xanh hoá môi trường khai thác mỏ”, xây dựng tiêu chí “Nhà máy trong công viên”.

Nhiệm vụ bảo vệ môi trường (BVMT) là một trong các yếu tố then chốt góp phần vào chiến lược phát triển bền vững của TKV và các đơn vị thành viên. Đến 2023, TKV đã và đang triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sản xuất xanh sạch hơn, đáp ứng tiêu chí môi trường của TKV “Sáng - Xanh - Sạch”, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, tiến dần tới mục tiêu “Xanh hóa môi trường khai thác mỏ” và “Đưa công viên vào trong mỏ, nhà máy”.

Các đơn vị của TKV tăng tốc thực hiện “Xanh hoá môi trường khai thác mỏ”, xây dựng tiêu chí “Nhà máy trong công viên”.

Kết thúc năm 2023, TKV xử lý trên 3.500 tấn chất thải nguy hại, đạt 106 % kế hoạch năm 2023; Đầu tư, củng cố hệ thống lưới chắn bụi tại các khu than tập trung; duy trì thường xuyên công tác tưới nước dập bụi, vận hành trên 118 thiết bị phun sương dập bụi cao áp, 167 xe tưới đường chuyên dụng, dập bụi trong khai trường, các đầu băng tải, hệ thống phun sương cố định…; tăng cường công tác chống bụi trong mùa hanh khô, đặc biệt tập trung vào các bãi thải, tuyến đường gần khu dân cư, khu vực kho than, bến cảng.

TKV đạt 100 % kế hoạch công tác trồng cây cải tạo, phục hồi môi trường năm 2023 và bằng 114,63% so với cùng kỳ năm 2022. TKV đã trồng trên 235ha (vùng Quảng Ninh là 220ha), lũy kế đến hết năm 2023 đã trồng trên 2.000ha cây xanh (vùng Quảng Ninh trên 1.800ha),…

Các đơn vị của TKV cũng chủ động, tiến hành tự kiểm tra trong nội bộ. Bên cạnh đó, đã phối hợp tốt với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về bảo vệ môi trường (Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường - Bộ Công an, Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp - Bộ Công Thương, Sở TN&MT và Phòng Cảnh sát môi trường các tỉnh) tăng cường các cuộc kiểm tra về công tác BVMT trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than - khoáng sản; thực hiện tốt Quy chế phối hợp nhằm ngăn ngừa kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

TKV đang triển khai đồng bộ các giải pháp sản xuất xanh sạch hơn, đáp ứng tiêu chí “Sáng - Xanh - Sạch”.

Năm 2024 và các năm tới, công tác bảo vệ môi trường của TKV cần được củng cố, duy trì, tăng cường hơn nữa để đáp ứng với yêu cầu thực tế của từng khu vực.

Mục tiêu phát triển sản xuất kinh doanh của TKV gắn liền với công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững theo định hướng kinh tế xanh, thân thiện môi trường, đảm bảo môi trường làm việc đạt quy chuẩn quốc gia, thích ứng với biến đổi khí hậu với phương châm xuyên suốt “An toàn - Đoàn Kết - Phát triển - Hiệu quả”. Trong năm 2024, TKV tiếp tục triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường đã đề ra; thực hiện bảo đảm hoàn thành khối lượng công việc và các chỉ tiêu môi trường; duy trì thực hiện tốt, thường xuyên công tác bảo vệ, giữ vững an toàn môi trường. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn chất thải gây ô nhiễm môi trường, tăng cường công tác phòng ngừa các sự cố môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và dịch bệnh, phương án tái sử dụng nước thải mỏ, đất đá thải.

TKV thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn; nghiên cứu và triển khai tái chế nước thải mỏ phục vụ dân sinh giai đoạn 2025-2030; Tăng tốc thực hiện “Xanh hoá môi trường khai thác mỏ”, xây dựng tiêu chí “Nhà máy trong công viên”.

Năm 2024, TKV sẽ tăng cường phối hợp, chỉ đạo thực hiện Đề án bảo vệ môi trường TKV giai đoạn 2022-2025 định hướng tới 2030, theo đó tập trung vào trồng cây cải tạo phục hồi môi trường, sử dụng lại khai trường mỏ làm quỹ đất và hồ chứa nước tự nhiên phục vụ sản xuất và sinh hoạt nhân dân địa phương; Hoàn thành xây dựng và triển khai Kế hoạch hành động giảm nhẹ phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu của TKV giai đoạn đến năm 2030, định hướng tới 2050.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác BVMT, chống bụi, xử lý nước thải mỏ, đặc biệt là công tác phòng chống thiên tai các khu vực trọng yếu, phòng ngừa ứng phó các sự cố môi trường theo kịch bản năm đã xây dựng và chỉ đạo công tác phối hợp triển khai; Tiếp tục duy trì, phối hợp chặt chẽ với cơ quan quản lý Nhà nước, chính quyền địa phương trong công tác quản lý môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Minh Nghĩa