Năm 2023, TKV lãi hơn 6.000 tỉ đồng, tăng hơn 1.000 tỉ so với kế hoạch

(PLO)- Doanh thu toàn Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) trong năm 2023 đạt 170.000 tỉ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, lợi nhuận dự kiến đạt hơn 6.000 tỉ đồng tăng hơn 1.000 tỉ đồng so với kế hoạch.

Ngày 12-1, TKV tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024.

Ông Đặng Hoàng Hải, Tổng Giám đốc TKV cho biết, năm 2023, TKV tiếp tục phải đối mặt với nhiều thách thức mới. Đó là việc phải gia tăng sản lượng để đáp ứng nhu cầu than cho phát điện tăng cao đột biến trong khi điều kiện tài nguyên suy giảm tự nhiên và bị giới hạn bởi giấy phép khai thác. Đối với khai thác, chế biến khoáng sản, công tác giải phóng mặt bằng cũng gặp trở ngại, ảnh hưởng đến việc cung cấp nguyên liệu ổn định cho các nhà máy alumina tại Tây Nguyên. Mặt khác, mưa lớn kéo dài tại các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của các đơn vị.

Để vượt qua những khó khăn, thách thức nêu trên là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng với tinh thần chiến sỹ của người thợ mỏ. Nhờ vậy, TKV đã có một năm 2023 thành công. Sản lượng than cung cấp cho sản xuất điện đạt cao nhất từ trước đến nay, tăng 4,8 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2022. Các chỉ tiêu chính trong SXKD của tập đoàn đều đạt và vượt so với kế hoạch năm và tăng trưởng hơn so với thực hiện năm 2022.

Riêng chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 29.000 tỉ đồng, tăng 41% so kế hoạch, đây là số tiền nộp NSNN cao kỷ lục của tập đoàn kể từ khi thành lập TKV đến nay, đóng góp vào tăng trưởng GDP chung cho cả nước. Doanh thu toàn TKV năm 2023 đạt 170.000 tỉ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, lợi nhuận toàn dự kiến đạt hơn 6.000 tỉ đồng tăng hơn 1.000 tỉ đồng so với kế hoạch. Tập đoàn đã vinh dự được Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp tặng cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2023.

Bước sang năm 2024, TKV dự kiến sẽ nộp ngân sách Nhà nước 25,5 ngàn tỉ đồng; than tiêu thụ: 50 triệu tấn; than xuất khẩu: 1,4 triệu tấn,... Bên cạnh đó, TKV sẽ bám sát các Bộ ngành và các địa phương, nỗ lực giải quyết những khó khăn vướng mắc về thủ tục đầu tư, khai thác vượt công suất thiết kế, về thăm dò phát triển tài nguyên, thuê đất… thực hiện đề án cơ cấu lại tập đoàn đến năm 2025.

TKV sẽ thực hiện các giải pháp nhập khẩu than linh hoạt, đảm bảo chất lượng và chủng loại phù hợp.

TKV thực hiện các giải pháp nhập khẩu than linh hoạt đảm bảo cung cấp đủ than nhập khẩu với chất lượng và chủng loại phù hợp cho công tác pha trộn than. Thực hiện trách nhiệm chính trị về cung cấp đủ than cho các nhà máy điện mà tập đoàn đã ký hợp đồng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại doanh nghiệp; đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động; tăng trưởng hợp lý.

TKV tiếp tục đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến hiện đại, khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than - khoáng sản; Tăng thời gian làm việc hữu ích của người lao động, tăng năng lực cạnh tranh, tiết kiệm chi phí, đảm bảo an toàn trong lao động sản xuất, an toàn môi trường, cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động; Thực hiện đề án chuyển đổi số và liên thông cơ sở dữ liệu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý điều hành. Đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở dữ liệu lớn, nâng cấp cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo an toàn thông tin và an ninh mạng.

Trong năm 2024, TKV tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh gắn liền với mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân, người lao động; thực hiện chủ trương Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng “Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”.

TKV luôn chăm lo đời sống người lao động, xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa công nhân mỏ.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Hoàng Anh, Chủ tịch Uỷ ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp đánh giá cao những nỗ lực của ngành than trong năm qua, đặc biệt ngành than đã có vai trò cung cấp đủ nguồn nguyên liệu cho sản xuất điện.

Thời gian tới, TKV cần tập trung đảm bảo cung ứng than cho sản xuất điện, khắc phục các sự cố nguồn điện thuộc thẩm quyền, góp phần cùng EVN đảm bảo cung ứng điện cho đời sống người dân, doanh nghiệp. TKV cần phối hợp với Ủy ban báo cáo Chính phủ những khó khăn, vướng mắc về giấy phép khai thác, thăm dò để có chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Trung An