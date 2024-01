Năm 2023, TKV nộp ngân sách Nhà nước cao kỷ lục

(PLO)- Năm 2023, TKV được đánh giá là một năm thành công trong thực hiện các giải pháp đồng bộ, linh hoạt và quyết liệt. Doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 170 ngàn tỷ đồng, đạt 100,3 % kế hoạch, tương đương so với thực hiện năm 2022; nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 29 ngàn tỷ đồng, tăng 8,5 ngàn tỷ đồng so với kế hoạch, bằng 141% so với kế hoạch và bằng 127,5% thực hiện 2022.

Đây là số tiền nộp NSNN cao kỷ lục của Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam (TKV) kể từ khi thành lập TKV đến nay, đóng góp vào tăng trưởng GDP chung cho cả nước.

Tập đoàn đã cơ bản thực hiện các chỉ tiêu chính theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra, cung cấp kịp thời và đủ than cho các Nhà máy điện mà TKV đã ký hợp đồng. Kết quả cung ứng than cho điện được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao trong việc điều hành sản xuất, tăng sản lượng đáp ứng than cho các nhà máy nhiệt điện đốt than góp phần đảm bảo cung ứng điện trong đợt cao điểm nắng nóng.

Bên cạnh đó, TKV chú trọng chăm lo đảm bảo việc làm, tiền lương và các chế độ chính sách cho người lao động; thực hiện tốt công tác quản trị doanh nghiệp, công tác an sinh xã hội. Tập đoàn được UBQLVNN tại Doanh nghiệp tặng cờ đơn vị xuất sắc, dẫn đầu trong phong trào thi đua năm 2023.

Bước sang năm 2024, thực hiện lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ của Tập đoàn, cán bộ, nhân viên, công nhân người lao động TKV phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” quyết tâm vượt khó, thích ứng linh hoạt, ổn định sản xuất kinh doanh, phấn đấu hoàn thành vượt mốc và toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2024 với chủ đề: “An toàn - Đoàn kết - Phát triển - Hiệu quả”.

Thực hiện các giải pháp nhập khẩu than linh hoạt đảm bảo cung cấp đủ than nhập khẩu với chất lượng và chủng loại phù hợp; tiếp tục đổi mới sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến hiện đại, khai thác tối đa chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than - khoáng sản; thực hiện đề án chuyển đổi số và liên thông cơ sở dữ liệu trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực quản lý điều hành và thúc đẩy công tác đầu tư chuẩn bị tài nguyên sẵn sàng cho các dự án kết thúc giai đoạn xây dựng cơ bản.

Phát triển sản xuất kinh doanh của TKV gắn liền với mục tiêu bảo vệ sức khỏe của nhân dân, người lao động; bảo đảm chất lượng môi trường sống và làm việc; bảo vệ đa dạng sinh học và hệ sinh thái; thực hiện chủ trương Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng “Xây dựng nền kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, thân thiện với môi trường”.

Để hoàn thành kế hoạch đã đề ra vào năm 2024, TKV sẽ thực hiện các giải pháp chỉ đạo, điều hành; tập trung đẩy mạnh phát triển các mỏ than hầm lò sản lượng lớn theo tiêu chí “Mỏ xanh, mỏ hiện đại, mỏ sản lượng cao”, tiếp tục chuẩn hoá, nâng cấp các kho cảng dịch vụ logistic phục vụ cho việc xuất nhập khẩu, pha trộn than.

Song song với đó, cũng thực hiện công tác khoan thăm dò, đánh giá trữ lượng than nhằm chuẩn bị cơ sở tài nguyên tin cậy cho sự phát triển ổn định, lâu dài của ngành về phát triển các dự án than, khoáng sản; tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn chỉnh các thủ tục liên quan để sớm khởi công một số dự án; tổ chức chuẩn bị dự án phát triển mỏ than, dự án cảng biển; tiếp tục duy trì, xây dựng mới các nhà máy, trung tâm sàng tuyển, chế biến than tập trung nhằm nâng cao năng lực sàng tuyển, chế biến cung cấp than phục vụ phát triển kinh tế; đầu tư các dự án mới, các dự án đầu tư đào lò, duy trì sản xuất nhằm phục vụ khai thác xuống sâu, nâng cao chất lượng than với mục tiêu nhằm đáp ứng các chủng loại than theo yêu cầu của thị trường.

Tập trung đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa vào sản xuất và quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; nâng cao mức độ an toàn, cải thiện môi trường, nâng cao năng lực vận tải, năng suất, thu nhập cho người lao động, tăng thời gian lao động hữu ích để giảm chi phí. Tập trung triển khai đồng bộ, xây dựng các quy trình quản lý để phục vụ chuyển đổi số khối than, đặc biệt là ứng dụng công nghệ số trong các giao dịch nội bộ, liên thông văn bản, ứng dụng chữ ký số và văn phòng số.

Minh Nghĩa