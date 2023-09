TKV và Đông Bắc ký hợp tác cung cấp than dài hạn với EVN

Chủ tịch HĐTV TKV Ngô Hoàng Ngân, Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An, Đại tá Trần Duy Lê, Chủ tịch Tổng công ty Đông Bắc đồng chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc - Đại tá Đỗ Mạnh Khảm...

Tổng giám đốc TKV Đặng Thanh Hải, Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân, Đại tá Đỗ Mạnh Khảm, Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc ký kết thỏa thuận hợp tác.

Theo đó, các bên đã ký hợp tác về việc cung cấp than dài hạn cho các nhà máy nhiệt điện sử dụng than Anthtracite trong EVN, nhằm mục tiêu đảm bảo nguồn cung than ổn định, dài hạn cho sản xuất điện của các nhà máy trong EVN; đồng thời EVN cũng tạo điều kiện thuận lợi cho TKV, Tổng công ty Đông Bắc trong công tác điều hành, sản xuất, nhập khẩu đáp ứng nhu cầu cung ứng than cho các nhiệt điện của EVN.

Các bên thống nhất về nguyên tắc TKV và Tổng công ty Đông Bắc sẽ chịu trách nhiệm chính trị về cung cấp đủ than Anthracite cho vận hành toàn bộ các nhà máy nhiệt điện của EVN/EVNGENCO từ năm 2024 và các năm tiếp theo trong suốt thời gian vận hành của nhà máy...

