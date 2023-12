11 tháng, TKV đạt lợi nhuận 4.500 tỉ, nộp ngân sách hơn 24.300 tỉ

(PLO)- 11 tháng năm 2023, Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) ước đạt doanh thu 153.000 tỉ đồng, đạt 91 % kế hoạch năm, bằng 100,2 % so với cùng kỳ 2022; nộp vào ngân sách Nhà nước khoảng 24.390 tỉ đồng bằng 120% so với kế hoạch năm.

TKV cho biết, 11 tháng năm 2023, toàn tập đoàn đã sản xuất 34,43 triệu tấn than nguyên khai, đạt 88% kế hoạch năm; Than tiêu thụ đạt 43,55 triệu tấn, bằng 93% kế hoạch và bằng 99% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 36,2 triệu tấn đạt 94% kế hoạch bằng 113% so với cùng kỳ tương ứng tăng 4 triệu tấn...

Những kết quả đó đã đưa doanh thu toàn tập đoàn trong 11 tháng qua ước đạt 153.000 tỉ đồng, đạt 91 % kế hoạch năm, bằng 100,2 % so với cùng kỳ 2022; nộp vào ngân sách Nhà nước khoảng 24.390 tỉ đồng bằng 120% so với kế hoạch năm, tăng 22% so với cùng kỳ; Lợi nhuận dự kiến đạt khoảng 4.500 tỉ đồng; Thu nhập bình quân người lao động dự kiến đạt 16,16 triệu đồng/tháng.

Bước vào tháng 12, TKV tiếp tục đẩy mạnh thi đua sản xuất, phấn đấu hoàn thành sản lượng năm 2023. Theo kế hoạch, dự kiến toàn tập đoàn sản xuất 2,42 triệu tấn than nguyên khai...

Để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, TKV cho biết sẽ tiếp tục điều hành tiêu thụ than ở mức hợp lý, ưu tiên cung cấp than cho điện; quyết liệt triển khai phương án nhập khẩu than từ Lào; triển khai thực hiện đề án tái cơ cấu tập đoàn; tăng cường công tác quản trị nội bộ kiểm soát chặt chẽ chi phí đầu vào,...

Tập đoàn sẽ giao kế hoạch phối hợp kinh doanh 2024 để đơn vị thành viên triển khai thực hiện ngay từ tháng đầu năm.

TRUNG AN