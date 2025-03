Đề xuất ứng dụng công nghệ sinh trắc, nền tảng VNeID tại các sân bay 31/03/2025 19:47

Chiều ngày 31-3, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức buổi làm việc với Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính và các đơn vị liên quan thống nhất giải pháp triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc, nền tảng VNeID tại các sân bay, bến cảng, cửa khẩu trên toàn quốc.

Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc.

Đề xuất triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc

Theo báo cáo, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang quản lý 21 cảng hàng không. Năm 2024, ACV đã phục vụ khoảng 109 triệu lượt khách, trong đó có 41 triệu khách quốc tế, tăng 26% so với năm trước đó.

Việc kiểm tra danh tính hành khách diễn ra tại các khâu làm thủ tục sẵn sàng bay (check-in), kiểm soát an ninh, làm thủ tục lên tàu bay. Việc kiểm tra theo phương pháp lâu nay đã bộc lộ nhiều hạn chế.

Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc. Ảnh CA

Đặc biệt, trong một số khung giờ cao điểm, các dịp lễ, tết khi lưu lượng hành khách cần kiểm soát tăng cao thường xảy ra tình trạng quá tải, gây ùn tắc tại cửa kiểm soát an ninh và cửa lên tàu bay...

Trước thực tế đó, trong năm 2023, Cục hàng không đã phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06) và các đơn vị triển khai một số giải pháp tại các Cảng hàng không Nội Bài, Phú Bài, Cát Bi.

Cụ thể, từ tháng 2 đến tháng 5-2023, các đơn vị chức năng triển khai thí điểm xác thực sinh trắc học và thẻ căn cước công dân tại điểm kiểm tra an ninh hàng không tại hai cảng hàng không quốc tế là Cát Bi và Nội Bài.

Từ tháng 9 đến tháng 10-2023, các đơn vị triển khai thí điểm xác thực sinh trắc học và thẻ căn cước công dân toàn trình (điểm check-in, kiểm tra an ninh hàng không và boarding) tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài và Cát Bi.

Theo đánh giá, việc triển khai thí điểm nêu trên đã tối ưu hóa thời gian làm thủ tục của hành khách.

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đại biểu đã thống nhất và đề xuất các giải pháp triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc, nền tảng VNeID tại các sân bay, bến cảng, cửa khẩu trên toàn quốc như: Tích hợp và thử nghiệm giải pháp, đánh giá an ninh, an toàn hệ thống; giải pháp toàn trình ứng dụng xác thực sinh trắc học thông qua ứng dụng căn cước, VneID, hộ chiếu gắn chip; tổ chức triển khai tích hợp các dịch vụ thông qua hộ chiếu điện tử...

Rà soát kỹ hành lang pháp lý

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị ACV chủ trì phối hợp với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an) để rà soát kỹ hành lang pháp lý về việc thu thập dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, xử lý dữ liệu của hành khách để đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Các đơn vị phối hợp với ACV và các đơn vị, doanh nghiệp rà soát kỹ hệ thống an toàn, an ninh nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn khi vận hành trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Long đề nghị các hãng hàng không phải có trách nhiệm kết nối dữ liệu với ACV và các đơn vị liên quan để đảm bảo việc liên thông dữ liệu được thông suốt.

Bên cạnh đó, ông Long đề nghị ACV chủ trì, phối hợp với Bộ Công an rà soát toàn bộ kế hoạch, quy trình để hoàn thiện các bước nhằm ứng dụng thành công các thủ tục toàn trình trên VneID tại các sân bay, bến cảng...