Tập đoàn Than - Khoáng sản đạt lợi nhuận 4.000 tỉ đồng trong 10 tháng

(PLO)- Lợi nhuận 10 tháng qua của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) là 4.000 tỉ đồng, mang lại thu nhập bình quân người lao động trên 15,9 triệu đồng/tháng.

TKV vừa công bố thông tin về tình hình sản xuất kinh doanh 10 tháng năm 2023.

Theo đó, riêng tháng 10, TKV đã sản xuất 2,86 triệu tấn than nguyên khai; 104.000 tấn khoáng sản Alumin quy đổi; 16.000 tấn Amon Nitrat; 5.750 tấn tinh quặng đồng; 780 tấn kẽm thỏi; 6.500 tấn thuốc nổ... Ngoài ra, TKV sản xuất, bán 890 triệu kWh điện.

Tính tổng 10 tháng của năm 2023, các lĩnh vực sản xuất điện, khoáng sản của TKV đều hoàn thành kế hoạch. 31,5 triệu tấn than nguyên khai đã được sản xuất, đạt 80,6% kế hoạch năm. Than tiêu thụ đạt 40,24 triệu tấn, bằng 87% kế hoạch và bằng 101% so với cùng kỳ.

Trong đó, than tiêu thụ cho các hộ điện đạt 33,11 triệu tấn, tăng 3,86 triệu tấn so với cùng kỳ. Điện sản xuất được 7,58 tỷ kWh, đạt 79% kế hoạch năm và bằng 110% so cùng kỳ.

10 tháng, doanh thu của TKV ước hơn 138.000 tỉ đồng, lợi nhuận dự kiến 4.000 tỉ đồng.

Những kết quả đó đã đưa doanh thu toàn TKV trong 10 tháng ước đạt hơn 138.000 tỉ đồng, trong đó nộp ngân sách nhà nước 22.500 tỉ đồng, lợi nhuận dự kiến khoảng 4.000 tỉ đồng. Thu nhập bình quân người lao động trên 15,9 triệu đồng/tháng.

TKV cho biết, bước vào tháng 11, theo kế hoạch sẽ sản xuất 2,76 triệu tấn than nguyên khai; 118.000 tấn Alumina; 2.200 tấn đồng tấm; kẽm thỏi 650 tấn; 980 triệu Kwh điện.

“Để hoàn thành kế hoạch đã đặt ra, TKV sẽ tiếp tục điều hành tiêu thụ than ở mức hợp lý, ưu tiên cung cấp than cho điện; thực hiện kế hoạch nhập khẩu than bổ sung; bên cạnh đó, tập trung hoàn thành các công trình môi trường theo tiến độ đã giao” - TKV cho hay.

EVN: Giá thành sản xuất điện đang cao hơn giá bán lẻ bình quân (PLO)- Theo tính toán của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá thành sản xuất điện năm 2023 được ước tính khoảng 2.098 đồng/kWh, cao hơn giá bán lẻ điện bình quân khoảng 178 đồng/kWh.

AN HIỀN