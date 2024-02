Tết đầm ấm, an vui của công nhân lao động TKV

(PLO)- Với phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết”, những ngày này, Tập đoàn Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) đang triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo đời sống người lao động.

‘Tất cả người lao động đều có Tết’

Những ngày giáp Tết Nguyên đán Giáp Thìn, tại Quảng Ninh, các đơn vị thuộc TKV đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho người lao động. Năm nay, các đơn vị đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh (SXKD), thu nhập và đời sống của công nhân lao động (CNLĐ) các đơn vị được nâng cao. CNLĐ toàn Tập đoàn đón Tết ấm no hơn trong sự quan tâm chăm lo của Tập đoàn và các đơn vị với phương châm “Tất cả người lao động đều có Tết”.

Năm qua là năm thắng lợi lớn của Than Thống Nhất. Công ty hoàn thành xuất sắc kế hoạch SXKD, giữ vững an toàn với sản lượng than nguyên khai sản xuất đạt 2 triệu tấn; lợi nhuận đạt hơn 77 tỷ đồng; tiền lương bình quân đạt hơn 17,8 triệu đồng/người/tháng, trong đó thợ lò đạt 22,3 triệu đồng/người/tháng.

Tết thợ mỏ 2024 tại Cẩm Phả.

Phó Giám đốc Công ty, ông Đào Tuấn Anh, cho biết năm nay, thợ mỏ Than Thống Nhất ăn Tết “to” hơn năm ngoái với các khoản bình quân trong dịp Tết là 45 triệu đồng/người. Trong đó tiền Tết là 8 triệu đồng/người, tăng 2 triệu so với Tết Quý Mão.

Cũng giống như Than Thống Nhất, với những thắng lợi trong công tác SXKD, năm nay Công ty Xây lắp mỏ - TKV thưởng tiền Tết bình quân 7 triệu đồng/người, thợ lò đảm bảo ngày công 8 triệu đồng/người, tăng 1 triệu đồng so với Tết Quý Mão. Cùng với tháng lương 13 bình quân 9 triệu đồng/người, ngoài ra mỗi CNLĐ còn được 1 túi quà Tết và khai Xuân 1 triệu đồng/người.

Ở Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Cẩm Phả - MICCO, ngoài tiền Tết 7 triệu đồng/người, phân phối lại tiền lương bình quân 12 triệu đồng/người, mỗi CNLĐ còn có 1 túi quà Tết trị giá 1,5 triệu đồng. Công ty cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà 20 gia đình CNLĐ khó khăn với mức từ 1-2 triệu đồng/gia đình.

Ngoài các hoạt động chăm lo riêng của các đơn vị thành viên, năm nay, TKV tiếp tục tổ chức chương trình “Tết thợ mỏ - năm 2024” Xuân Giáp Thìn, tặng quà hỗ trợ trực tiếp cho 1.500 lao động xuất sắc tiêu biểu, công nhân có hoàn cảnh khó khăn, diện chính sách (mỗi suất quà có mức 2 triệu đồng tiền mặt và quà hiện vật trị giá 500.000 đồng).

Những chuyến xe ấm tình thợ mỏ

Vẫn như thông lệ, trong dịp Tết nguyên đán, các đơn vị trong TKV đều bố trí các chuyến xe ôtô đưa CNLĐ về quê đón Tết an toàn, nhanh chóng, thể hiện sự quan tâm chu đáo của các đơn vị đối với CNLĐ. Năm nay, các đơn vị trong TKV bố trí hơn 300 chuyến xe ôtô đưa, đón hơn 12 nghìn công nhân về quê đón Tết, hỗ trợ gần 10 nghìn vé xe để người lao động tự lo phương tiện với mức từ 500 nghìn đến hai triệu đồng/người.

“Lì xì” cho CNLĐ của TKV và người thân trước giờ xe lăn bánh.

Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ Trần Khánh Nga cho biết năm 2023 Công ty đầu tư mới 20 xe chất lượng cao, nâng số lượng xe chất lượng cao lên hơn 100 xe.

Để đảm bảo an toàn, thuận lợi, các đơn vị đều bố trí suất ăn, nước uống trên xe cho CNLĐ, và đưa đón tận nhà. Lãnh đạo các đơn vị và Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ đến chúc Tết, “lì xì” theo phong tục cổ truyền cho CNLĐ và người thân của họ trước giờ xe lăn bánh.

Phó Giám đốc Công ty Than Thống Nhất Đào Tuấn Anh cũng cho biết, năm nay số lượng CNLĐ và gia đình đăng ký về quê tăng hơn nhiều so với năm trước, CNLĐ được đăng ký cả cho người thân trong gia đình với số lượng 4 người. Dự kiến có khoảng trên 800 CNLĐ và gia đình được bố trí về quê ăn Tết.

Công ty Công nghiệp Hoá chất mỏ Cẩm Phả cũng đã thông báo để CNLĐ đăng ký với tổng số hơn 150 CNLĐ. Còn Công ty Xây lắp mỏ - TKV thì hỗ trợ tiền xe cho CNLĐ và người thân trong gia đình 500.000 đồng/người, đối với CNLĐ ở xa như Hà Tĩnh thì hỗ trợ 1 triệu đồng/người.

Ban lãnh đạo công ty tiễn CNLĐ về quê đón Tết.

Việc bố trí xe đưa đón CNLĐ về quê ăn Tết giúp CNLĐ yên tâm làm việc đến ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi, an toàn, đảm bảo sức khoẻ cho CNLĐ, mang lại niềm vui, phấn khởi cho người lao động khi được trở về sum họp bên gia đình sau một năm làm việc và trở lại đơn vị khai Xuân sản xuất theo đúng kế hoạch.

Năm 2023, TKV đã nỗ lực hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh, riêng chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước đạt gần 29.000 tỷ đồng, tăng 41% so với kế hoạch. Đây là mức nộp NSNN cao kỷ lục của Tập đoàn kể từ khi thành lập TKV đến nay. Doanh thu toàn Tập đoàn trong năm 2023 đạt 170.000 tỷ đồng, đạt 100,3% kế hoạch, lợi nhuận toàn Tập đoàn dự kiến đạt 6.050 tỷ đồng, tăng 1.050 tỷ đồng so với kế hoạch. Việc sản xuất, kinh doanh khởi sắc giúp Tập đoàn có nhiều điều kiện chăm lo Tết chu đáo cho người lao động.

Ngọc Sơn