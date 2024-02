(PLO)- Từ 15 giờ chiều 8-2, xăng E5 giảm 793 đồng/lít, xăng A95 giảm 898 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Chiều 8-2, Liên Bộ Tài chính - Công thương thực hiện điều hành giá xăng dầu theo chu kỳ.

Theo đó, từ 15 giờ chiều nay, xăng E5 không cao hơn 22.120 đồng/lít, giảm 793 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng A95 khoảng 1.142 đồng/lít; Xăng A95 không cao hơn 23.262 đồng/lít, giảm 898 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu diesel không cao hơn 20.707 đồng/lít, giảm 292 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu hỏa không cao hơn 20.588 đồng/lít, giảm 335 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành. Dầu mazut không cao hơn 15.598 đồng/kg, giảm 489 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

29 Tết, giá xăng giảm gần 1.000 đồng mỗi lít. Ảnh: PHI HÙNG

Kỳ này nhà điều hành không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu. Đồng thời yêu cầu trích lập vào quỹ với dầu mazut ở mức 300 đồng/kg, các mặt hàng khác không trích lập.

Thời gian áp dụng từ 15 giờ chiều 8-2. Bộ Công Thương cho biết sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).

Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố. Đó là thông tin về cuộc đàm phán ngừng bắn tại Gaza, xung đột tại khu vực Biển Đỏ, tồn kho xăng dầu tại Mỹ tăng lên, nhà máy lọc dầu tại Mỹ đang được đại tu, cháy nhà máy lọc dầu tại Nga, nền kinh tế Trung Quốc tiếp tục gặp khó khăn có thể hạn chế nhu cầu dầu…

Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm đan xen.

AN HIỀN