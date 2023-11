3 chiến lược giúp WinCommerce đạt tăng trưởng bền vững

Đây là cột mốc quan trọng mang lại niềm tin cho ban lãnh đạo về lộ trình tiến đến điểm hòa vốn lợi nhuận sau thuế của toàn bộ mạng lưới trong năm 2024 nhờ những chiến lược tăng trưởng.

Mặc dù tâm lý người tiêu dùng phục hồi chậm và số lượng cửa hàng mở mới thấp hơn, WinCommerce (WCM) vẫn đạt được mức tăng trưởng EBITDA (Lợi nhuận trước thuế, lãi vay, và khấu hao) ổn định trong quý 3-2023, đạt biên EBITDA là 2,9%, tăng từ 2,2% trong quý 2/2023 và 1,0% trong quý 1-2023. Với lực đẩy đến từ những chiến lược tăng trưởng, WCM đạt biên EBIT (Lợi nhuận trước thuế, lãi vay) hòa vốn trong quý 3-2023 và trên đà gặt hái lợi nhuận trong thời gian tới, lần đầu tiên sau giai đoạn Covid-19.

Mô hình cửa hàng tối ưu đáp ứng đa dạng nhu cầu khách hàng

Năm 2023 như dự báo về việc người tiêu dùng sẽ cẩn trọng hơn trong chi tiêu mua sắm. Tuy nhiên, phần lớn tệp khách hàng sinh sống và làm việc tại các khu đô thị cao cấp, sẽ không ngại chi tiêu mà thay vào đó là thận trọng hơn trong việc chọn lọc thương hiệu, quan tâm nhiều tới trải nghiệm khi mua sắm.

Người tiêu dùng mua sắm thịt mát MEATdeli

Sau hơn 8 năm hoạt động tích cực trên thị trường bán lẻ với 2 mô hình siêu thị và cửa hàng tiện lợi, chuỗi bán lẻ WinCommerce triển khai mô hình siêu thị cao cấp nằm tại các vị trí đắc địa của đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM. Mô hình này nhắm vào đối tượng khách hàng có thu nhập, dân trí cao, bận rộn, nên đòi hỏi nhiều nhu cầu trong cùng một điểm bán. Song song với đó, hướng đến mục tiêu phục vụ đa dạng nhóm khách hàng, đơn vị này còn ra mắt mô hình Winmart+ Rural, là "át chủ bài" trong chiến lược chinh phục thị trường nông thôn với danh mục gồm hàng hóa nội địa giá tốt, hoa quả nhập khẩu phân khúc trung bình, tập trung mạnh vào các chương trình khuyến mãi.

Theo đó, hiệu quả hoạt động của những mô hình cửa hàng của WCM đã thể hiện rõ trong báo cáo tài chính quý 3-2023 của Masan Group. Cụ thể, doanh thu thuần của WCM tăng 2,1% trong 9 tháng đầu năm 2023 và 3,3% trong quý 3-2023 so với cùng kỳ nhờ mở cửa hàng mới. WCM kết thúc tháng 9 năm 2023 với 3.586 cửa hàng trên toàn quốc bao gồm siêu thị mini và siêu thị.

Theo ghi nhận, tăng trưởng doanh thu LFL (like for like) so với cùng kỳ của WinMart+ cải thiện lên -5,9% trong quý 3-2023 so với -9,6% trong nửa đầu 2023. Tăng trưởng doanh thu LFL của WinMart cải thiện lên -3,8% trong quý 3/2023 so với -7,7% trong nửa đầu năm 2023.

“Xã hội hóa rau sạch” bằng WinEco

Trong phân khúc bán lẻ hiện đại, WinCommerce hiện là nhà bán lẻ có quy mô lớn bậc nhất Việt Nam với hơn 3.586 siêu thị và cửa hàng WinMart/WinMart+ tại 62 tỉnh thành trên cả nước. Luôn duy trì hơn 90% tỉ lệ hàng Việt trong hệ thống, đơn vị này giữ vai trò cầu nối giúp các doanh nghiệp, nhà sản xuất nội địa đưa sản phẩm chất lượng cao đến hơn 32 triệu lượt khách hàng mỗi tháng. Trong đó, WCM với sứ mệnh “xã hội hóa rau sạch” đã giới thiệu những sản phẩm rau sạch WinEco với giá thành hợp lý đến người tiêu dùng trên toàn hệ thống.

Khách hàng mua sắm tại siêu thị WinMart

Theo nguồn tin, các sản phẩm rau củ quả WinEco được đầu tư và ứng dụng công nghệ cao từ các đối tác Netafim (Israel), Kubota (Nhật Bản) và Teshuva Agricultural Projects - TAP (Israel) đạt tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP và Organic khi được áp dụng công nghệ sản xuất hiện đại với dây chuyền tự động hoá, đảm bảo chất lượng dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia và kỹ sư nông nghiệp nhiều năm kinh nghiệm.

Những sản phẩm rau sạch từ nông trại đến bàn ăn, áp dụng khoa học công nghệ cao của WinEco là con bài chiến lược giúp WCM có được sự tin yêu của người tiêu dùng.

Chiến lược giá tốt đồng hành cùng người tiêu dùng và doanh nghiệp địa phương

Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều thách thức, ảnh hưởng đến thu nhập của người tiêu dùng, WinCommerce cho hay đã triển khai loạt chiến lược góp phần bình ổn giá, kích cầu, giảm bớt gánh nặng lạm phát và chi phí cho khách hàng.

Khách hàng trải nghiệm sản phẩm Phúc Long

Thông qua các chương trình, diễn đàn kết nối tiêu thụ sản phẩm nông sản vùng, miền, WinCommerce chủ động kết nối với các nhà cung cấp. Hiện nhà bán lẻ này đang hợp tác với hơn 200 nhà cung cấp nông sản, trong đó ký kết hợp đồng mua bán dài hạn với các nhà cung cấp, hợp tác xã, hộ nông dân để đảm bảo nguồn cung ứng cho chuỗi siêu thị. Động thái này giúp WCM có nguồn hàng giá tốt cung ứng đến thị trường, đồng thời giúp các doanh nghiệp địa phương đảm bảo đầu ra ổn định.

Để giảm chi phí, kéo theo giảm giá thành giúp đưa đến giá tốt cho người tiêu dùng, WinCommerce đã xây dựng chuỗi logistics nội bộ - Supra - từ năm 2022 với 10 cụm kho lạnh và kho khô trên cả 3 miền. Trong năm đầu hoạt động, Supra đã hỗ trợ tiết giảm 13% chi phí logistics với hàng hóa được giao qua hệ thống kho của đơn vị này.

Bên cạnh đó, trong công tác tạo giá trị cho người tiêu dùng, đơn vị này còn triển khai chương trình Hội viên WIN, giúp khách hàng mua sắm các sản phẩm với mức giá chiết khấu nhiều hơn nữa. Sau 10 tháng triển khai, chương trình Hội viên WIN của WinCommerce đã cán mốc 7,2 triệu. Để gia tăng lợi ích của chương trình, ban lãnh đạo dự kiến sẽ hợp tác cùng Phúc Long và Lazada, tích hợp các sản phẩm, dịch vụ của các đơn vị này vào nền tảng.

Thông qua những chiến lược tăng trưởng đặt người tiêu dùng làm trọng tâm, vị thế của WinCommerce trong “thời điểm vàng” của thị trường tiêu dùng Việt Nam đã rõ ràng, góp phần vào mục tiêu tăng trưởng kinh tế mà Chính phủ đề ra trong năm 2023 và thời gian tới đây.

M.S