3 kẻ trộm chuyên đột nhập vào biệt thự trộm tiền tỉ lãnh án 37 năm tù 24/09/2024 19:10

(PLO)- Dương Hoàng Quí, Trần Nhật Trường và Lê Kim Trọng thuê xe ôtô, chuẩn bị các công cụ rồi đột nhập vào biệt thự trên địa bàn tỉnh Long An và Tây Ninh lấy trộm tài sản tiền tỉ.

Ngày 24-9, TAND tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử đối với các bị cáo Dương Hoàng Quí (32 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, Long An), Trần Nhật Trường (23 tuổi, ngụ xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An), và bị cáo Lê Kim Trọng (31 tuổi, ngụ xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa) về tội trộm cắp tài sản.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quí mức án 16 năm tù, bị cáo Trường 13 năm tù và bị cáo Trọng 8 năm tù.

HĐXX tuyên phạt các bị cáo đột nhập vào biệt thự trộm cắp tài sản với mức án tổng cộng 37 năm tù. Ảnh: HD

Theo cáo trạng, vào tháng 2-2022, sau khi chấp hành xong án phạt tù, Dương Hoàng Quí về mở quán ăn tại xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Long An và thuê Trần Nhật Trường phụ quán.

Trước đây, khi cùng chấp hành án tại trại giam Thạnh Hòa, Quí có quen với bạn tù Lê Kim Trọng. Đến tháng 1-2023, Trọng chấp hành xong án, qua mạng xã hội, Quí biết Trọng chưa có công việc ổn định nên rủ Trọng tới phụ quán.

Sau thời gian hoạt động, quán của Quí làm ăn thua lỗ, không có tiền trả nợ. Quí bàn với Trọng và Trường tìm tài sản sơ hở của người dân để trộm cắp. Nhóm trộm nhắm tới là các gia đình giàu có, sống trong biệt thự đắt tiền để đột nhập lấy tài sản.

Nhóm của Quí thuê hẳn 1 chiếc xe ôtô 5 chỗ với giá 30 triệu đồng/tháng, chuẩn bị các công cụ như kìm, tua vít, bao tay, khẩu trang, quần áo để tránh bị nhận dạng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: HD

Vào khoảng 0 giờ ngày 18-2-2023, sau khi thăm dò trước, Trường điều khiển xe ôtô chở Quí đến nhà của chị L.T.X. (xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) trộm tài sản.

Trường dừng xe bên ngoài cảnh giới còn Quí đột nhập vào trong nhà lấy trộm 1 giỏ xách bên trong có 16 triệu đồng cùng một số trang sức bằng vàng.

Đến tối ngày 27-02, Quí tiếp tục rủ Trường và Trọng đi trộm cắp tài sản. Mục tiêu chúng nhắm tới là căn biệt thự của ông V.Q.S. (thị trấn Đông Thành, huyện Đức Huệ, Long An).

Khoảng 22 giờ cùng ngày, Trường điều khiển xe ôtô chở Quí và Trọng cùng đi. Trong lúc đột nhập vào căn biệt thự, Quí và Trọng lấy trộm nhiều tài sản gồm 125 triệu đồng tiền mặt, nhiều vòng vàng, nhẫn các loại. Số vàng này, nhóm Quí bán lại được gần 200 triệu đồng.

Sau vụ trộm này, nhóm của Quí còn nhiều lần thực hiện trót lọt các vụ đột nhập trộm tài sản khác trên địa bàn huyện Đức Hòa.

Liên tiếp gây ra hàng loạt vụ trộm trên địa bàn tỉnh Long An, nhóm của Quí quyết định chuyển mục tiêu sang địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tối ngày 17-4-2023, Trường điều khiển xe ôtô chở Quí đột nhập vào nhà ông T.V.T (xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Tại đây, Quí đột nhập phòng ngủ của vợ chồng ông T. lấy trộm 150 triệu đồng tiền mặt, 2.000USD cùng nhiều trang sức trị giá hơn 1 tỉ đồng.

Những vụ mất trộm tài sản liên tục đã được lực lượng công an truy vết theo dõi nhóm tội phạm này. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến cuối tháng 4-2023, nhóm trộm của Quí sa lưới.

Qua điều tra xác định, Quí và Tường đã thực hiện 8 vụ trộm cắp tài sản, riêng Trọng chỉ tham gia vào 1 vụ trộm cắp tài sản. Tổng tài sản nhóm của Quí chiếm đoạt của các bị hại có giá trị gần 2 tỉ đồng./.