3 lý do khiến ô tô chạy xăng trong thành phố tốn hơn so với đường cao tốc.

Số liệu tiết kiệm nhiên liệu cho xe ô tô chạy bằng xăng luôn được đưa ra theo ba mức, mức tiết kiệm nhiên liệu trên đường cao tốc, mức tiết kiệm xăng trong thành phố và con số trung bình.

Chạy không tải lãng phí rất nhiều nhiên liệu

Khi ô tô của bạn đang nổ máy tức là động cơ (ICE) xe đang hoạt động và nó đang sử dụng nhiên liệu.

Động cơ của xe luôn hoạt động, mặc dù bạn có bị kẹt xe, dừng đèn đỏ và không di chuyển đứng tại chỗ nhường đường cho người đi bộ.

Hay nói cách khác là xe chạy không tải, mức tiết kiệm xăng của bạn về cơ bản là 0 mpg.

Tuy nhiên, mức tiêu hao nhiên liệu sẽ phụ thuộc vào loại xe và kích thước xe.

Văn phòng Tiết kiệm năng lượng và Năng lượng tái tạo (Mỹ) lưu ý rằng một chiếc sedan nhỏ gọn với động cơ 2.0 lít sử dụng khoảng 0,16 gallon (tương đương 0,6 lít) nhiên liệu mỗi giờ khi chạy không tải.

Mặt khác, một động cơ xăng 4,6 lít lớn hơn nhiều sẽ sử dụng nhiên liệu nhiều hơn ở mức 0,39 gallon (tương đương 1,5 lít) trong cùng khoảng thời gian.

Ngoài ra, việc lái xe trong thành phố sẽ có nhiều khả năng để xe chạy không tải trong vài giây hoặc vài phút là bình thường, thậm chí cả vài chục phút.

Một quan niệm sai lầm phổ biến về chạy không tải là nó sử dụng ít nhiên liệu hơn so với khởi động lại động cơ.

Tuy nhiên, điều này phụ thuộc vào thời gian nó ở chế độ nhàn rỗi. Ví dụ, nếu bạn để nó chạy không tải hơn 10 giây, thì tốt hơn hết bạn nên tắt động cơ.

Hiện nay, các loại xe hiện đại, khi khởi động tiết kiệm nhiên liệu hơn nhiều so với các thế hệ cũ.

Khởi động và dừng liên tục sẽ lãng phí rất nhiều nhiên liệu

Ô tô tiết kiệm nhiên liệu hơn khi chúng duy trì tốc độ không đổi và việc này chỉ xuất hiện trên đường cao tốc.

Đó cũng là lý do tại sao xe tiết kiệm xăng hơn khi sử dụng hệ thống kiểm soát hành trình.

Tuy nhiên, các tuyến đường trong thành phố nhỏ hơn, xe nhiều hơn, đủ các loại phương tiện cùng di chuyển nên bạn phải dừng nhiều và khởi động xe lại nhiều hơn vì vậy sẽ tốn nhiên liệu nhiều hơn.

Hơn nữa, bạn sẽ mất một lượng năng lượng để làm nóng phanh bất cứ khi nào bạn dừng lại.

Tuy nhiên, điều này chỉ áp dụng cho ICE, còn xe điện sử dụng phanh tái tạo thì không.

Thay vì mất động năng khi phanh, xe điện nó chuyển đổi trở lại thành năng lượng điện, sử dụng nó để sạc lại pin điện cho EV.

Do đó, bạn càng dừng thì pin càng sạc nhiều hơn. Đây là một lý do tại sao xe điện có xếp hạng tiết kiệm nhiên liệu tốt hơn trong thành phố so với trên đường cao tốc.

Các tuyến đường thành phố không tốt cũng ảnh hưởng tới tiêu hao nhiên liệu

Ngay cả khi các thành phố không có nhiều xe cộ qua lại, nhưng các yếu tố khác đã khiến bạn phải khởi động và dừng xe cũng làm tiêu hao nhiên liệu.

Thậm chí, bạn có thể đang lái xe trên vỉa hè một đoạn và tiếp theo lại đi trên đoạn đường bị hư hỏng hoặc đi qua gờ giảm tốc, việc duy trì tốc độ không ổn định cũng làm ảnh hưởng đến tiêu hao nhiên liệu.

Chính vì vậy ô tô chạy xăng trong thành phố sẽ tốn nhiên liệu hơn khi xe chạy trên đường cao tốc.